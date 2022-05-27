Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Uzaya siz gitmek ister miydiniz? sorusuna cevap verdi Klostrofobim var
BİLİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Uzaya siz gitmek ister miydiniz?' sorusuna cevap verdi: Klostrofobim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıklamasının ardından 225 kişi şartları taşıdığını belirterek uzaya gitmek için başvuru yaptı. Uzaya gitme kriterlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçilecek kişinin psikolojik testten geçirileceğini ve ameliyat geçirmemiş olması gerektiğini söyledi. Bakan Varank, "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusuna ise "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" ifadeleriyle yanıt verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Uzaya siz gitmek ister miydiniz? sorusuna cevap verdi: Klostrofobim var
Bakan Varank

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini duyurmuştu. Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. İçimizden biri uzaya gidecek. İnşallah onu da bizden sonra gelecek nesiller unutmayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye Uzay Ajansı, başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre, Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

KAYDINI TAMAMLAYAN KİŞİ SAYISI 225

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz gün uzaya gitmek için başvuru yapan kişi sayısını açıkladı. Varank yaptığı açıklamada, "Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. 'Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum' diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

BAKAN VARANK: KAPALI ORTAMLARDA BULUNAMAM

Öte yandan Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Bakan Varank, "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var"

"8 AYLIK BİR EĞİTİM ALACAK"

Varank, 'uzaya gitme' kriterlerini ise şöyle anlattı:

“Genç ve dinamik olmalı. 10 yıl mecburi hizmeti olacak. Türkiye’de konferanslar verecek. Uzay İstasyonu’nda bilimsel çalışmalar, deneyler yapacak. Buna uygun bir üniversiteden mezun olmalı. Sağlık şartları önemli. Tansiyonu olmayacak, örneğin ameliyat geçirmemiş olacak. Psikolojik testten geçecek. Uzaya gitmeden önce yaklaşık 8 aylık bir eğitim alacak."

Uzaya gidecek ilk Türk aranıyor: İşte belirlenen 15 kriter
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattıklarını duyurdu.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Uzay Ajansı'ndan uzaya gönderilecek Türk uzay yolcusunda aranacak kriterler açıklandı.
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Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzayda olacak Türk yolcunun 45 yaşından küçük olması, çok iyi derecede ingilizce bilmesi, mühendislik, fen bilimleri ve temel bilimler alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birinden lisans derecesinde mezun olması gerektiği belirtildi.
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. Başvuru yapacak adayların 149.5 cm ile 190.5 cm uzunluğunda olması, 43 kilo ile 110 kilo aralığında bulunması, tansiyon değerlerinin 15595'in altında bulunması gerekitiği aktarıldı.
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Ayrıca başvuru yapacak adayların her iki gözde doğal olarak veya gözlükkontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olması, renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmaması, protez kullanmıyor ve vücudunda platinvida bulunmaması, tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olması, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmaması, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olması,
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Alkol, uyuşturucuuyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olması, karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulmanefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlıkizolasyon, kapalıdar alan korkusu olmaması,
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Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olması gerektiği belirtildi.
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23 Haziran 2022 günü saat 20.23'te sona erecek olan başvuruların 'uzaya.gov.tr' adresinde yapılacağı ifade edildi. Aranılan kriterlere uygun adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek.
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İlk başvuru aşamasını geçen adayların, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için test, tetkik ve muayeneler talep edilecek.
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İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecek.
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Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.
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Tüm bu aşamaların sonucunda seçilen 2 aday, TUA veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek.
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Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, uzaya.gov.tr. adresinden yapılacak.
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Türk Bilim İnsanları, hazırladıkları deney ve bilimsel düzeneklerini uzay yolcusuyla birlikte uluslararası uzay istasyonuna gönderebilecek.
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Böylelikle yerçekimsiz uzay ortamında araştırma yapma imkânı yakalanmış olacak. 10 gün sürecek uzay görevinde, özellikle uzay ortamında bilimsel çalışma yapmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olamayan bilim insanları için bu adım atılmış olacak.
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı daha sonra Milli Uzay Programı'nı oluşturmak amacıyla çalıştaylar düzenlendi. Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin ortaya konulduğu Milli Uzay Programıyla; ay görevi, yerli uydu, bölgesel konumlama, uzay limanı, uzay havası, uzay nesneleri, uzay sanayisi, uzay teknolojileri geliştirme bölgesi, uzay farkındalığı, Türk uzay yolcusu hedefleri belirlendi.
Uzaya gidecek ilk Türk aranıyor: İşte belirlenen 15 kriter
Bilimsel araştırmalar için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek Türk uzay yolcusu ile ilgili aranılan kriterler açıklandı. 'uzaya.gov.tr' adresinden yapılacak başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen 2 adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak.

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