Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Uzaya siz gitmek ister miydiniz?' sorusuna cevap verdi: Klostrofobim var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini duyurmuştu. Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. İçimizden biri uzaya gidecek. İnşallah onu da bizden sonra gelecek nesiller unutmayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye Uzay Ajansı, başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre, Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

KAYDINI TAMAMLAYAN KİŞİ SAYISI 225

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz gün uzaya gitmek için başvuru yapan kişi sayısını açıkladı. Varank yaptığı açıklamada, "Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. 'Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum' diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

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BAKAN VARANK: KAPALI ORTAMLARDA BULUNAMAM

Öte yandan Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Bakan Varank, "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var"

"8 AYLIK BİR EĞİTİM ALACAK"

Varank, 'uzaya gitme' kriterlerini ise şöyle anlattı:

“Genç ve dinamik olmalı. 10 yıl mecburi hizmeti olacak. Türkiye’de konferanslar verecek. Uzay İstasyonu’nda bilimsel çalışmalar, deneyler yapacak. Buna uygun bir üniversiteden mezun olmalı. Sağlık şartları önemli. Tansiyonu olmayacak, örneğin ameliyat geçirmemiş olacak. Psikolojik testten geçecek. Uzaya gitmeden önce yaklaşık 8 aylık bir eğitim alacak."