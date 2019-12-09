Selçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yapılacak

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Programı'na katıldı. Programda konuşan Altun, "Terör örgütlerine karşı verdiğimiz büyük mücadeleyi, bu terör örgütlerinin karanlık, kanlı ve gerçek yüzlerini dünya kamuoyuna en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Nitekim, Barış Pınarı Harekatı’nda, sahadaki gerçekleri dünyaya aktarma konusunda çok büyük yol kat ettik. Başkanlığımızda kurduğumuz koordinasyon merkezi, uluslararası medyayı anlık bilgilendirme mekanizması, basın toplantıları, gazetecilerin güvenliği için yaptığımız çalışmalar, sosyal medya çalışmaları başta olmak üzere sıkı koordinasyon gerektiren bir sürecin üstesinden başarıyla geldik" ifadelerini kullandı.