Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA silahlandı: Hedefini nokta atışıyla vurdu

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.