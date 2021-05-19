Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 gökyüzüyle buluştu! AKINCI S-1, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümünde ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi" denildi.
Selçuk Bayraktar: 19 Mayıs ruhuyla
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "19 Mayıs ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.
#19MAYIS ruhuyla...
Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/tVWqkJSpTu
#19MAYIS ruhuyla...