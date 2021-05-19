Teknoloji Selçuk Bayraktar duyurdu Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
BİLİM

Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 gökyüzüyle buluştu
AKINCI S-1

Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 gökyüzüyle buluştu! AKINCI S-1, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümünde ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi" denildi.

Selçuk Bayraktar: 19 Mayıs ruhuyla

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "19 Mayıs ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.


AKINCI silahlandı: İlk atış testini başarıyla tamamladı
EKONOMİ
AKINCI silahlandı: İlk atış testini başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA silahlandı: Hedefini nokta atışıyla vurdu
OYNAT 01:38
Bayraktar AKINCI TİHA silahlandı: Hedefini nokta atışıyla vurdu
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.


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