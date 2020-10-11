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Teknoloji Sivaslı gençlerin geliştirdiği e-Biyosınav stresi yönetecek
BİLİM

Sivaslı gençlerin geliştirdiği e-Biyosınav stresi yönetecek

Türkiye'nin teknolojide yaptığı atılımlar meyvelerini verirken bu kervana liseliler de katıldı. Sivas'ta iki lise öğrencisi, danışman öğretmenleriyle sınav soruları karşısında öğrencilerin vücut kimyasında yaşanan değişimi ölçerek sınav stresini azaltan "e-Biyosınav" adını verdikleri yazılım üretti.

Haber Merkezi AA
Liselilerden sınav stresini yönetecek fikir.
Liselilerden sınav stresini yönetecek fikir.

TEKNOFEST ile öğrencilere verilen yapabilirim hissi gençler arasında da karşılık buluyor.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Necdet Mert Yüzgüleç ve Yunus Emre Yazarlı, danışman öğretmenleri Serkan Ocak ile birlikte sınav stresini en aza indirmeyi amaçlayarak geliştirdikleri yazılımla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen liseler arası eğitim teknolojileri yarışmasına katıldı.

  • Genç yetenekler, "galvanik deri tepkisi (GSR) ölçüm sensörü" kullanarak geliştirdikleri ve "e-Biyosınav" ismini verdikleri yazılımla 1830 proje arasından ilk 8'e girdi.

Söz konusu yazılım, sınava giren öğrencilerin her bir soru karşısında vücut kimyasında yaşanan değişimi el parmaklarına takılan GSR sensörler vasıtasıyla ölçerek, veri tabanında stres oranını hesaplıyor.

Her bir sorunun öğrenciler üzerinde ne kadar stres oluşturduğunu rakamsal değerlerle ortaya çıkaran yazılım, stres oranı yüksek sorunun hemen ardından düşük oranlı soruyu seçerek vücut kimyasında yaşanan anormal değişimleri normal düzeye indiriyor.

Gençler tasarladı.

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Yazılım sensör kullanarak stres seviyesini ölçüyor

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğretmeni Serkan Ocak, geliştirdikleri yazılımın eğitim alanında ilk defa yapılmış bir projenin ürünü olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin hangi soruda ne kadar stres yaşadığını belirliyor

Projenin, öğrencilerin sınavlarda karşılaştığı en büyük problem olan stresi yenmeye yönelik olduğunu vurgulayan Ocak, şunları kaydetti:

  • "Bu yazılımla öğrencilerimizin stres seviyelerini GSR sensörler kullanarak galvanik deri tepkisi yöntemiyle ölçüyoruz. Sınava giren öğrenci, parmaklarına yerleştirdiğimiz GSR sensörlerle birlikte yazılımı kullanmaya başlıyor. Sensörler insan vücudundaki elektriksel değişkenlikleri ölçerek o anki heyecan durumunu tespit etmemizi sağlıyor. Böylece sınav esnasında yaşanan bütün değerler, mikro denetleyici vasıtasıyla yazılımın veri tabanına kaydediliyor. Yani öğrencinin hangi soruda ne kadar stres yaşadığını tespit ediyoruz. Öğrenci bir soruda çok fazla stres yaşadığı an yazılım hemen müdahale ederek veri tabanındaki bilgilerle karşılaştırıp stres yaşama ihtimali daha düşük soruyu karşısına çıkarıyor ve stres durumunu dengeliyor."

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Necdet Mert Yüzgüleç de yazılımı okullarında yapılan sınavlarda denediklerini ve yüzde 35 streste azalma yaşandığını fark ettiklerini dile getirdi.

Sınavlarda anlatım bozukluğu ya da yanlış olan soruların tespitinin söz konusu yazılımla daha kolay yapılacağını savunan Yüzgüleç, "Yazılım yaygınlaştırıldığı zaman sınav sistemlerinin kaliteleşmesinde önemli bir rol oynayacaktır." diye konuştu.

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