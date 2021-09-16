Teknoloji SpaceXin astronotsuz uzay yolculuğu başladı
AMERİKA BİLİM

SpaceX'in astronotsuz uzay yolculuğu başladı

İçinde astronot olmayan 4 mürettebatı taşıyan ve dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat hedefleyen SpaceX roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Haber Merkezi İHA
SpaceXten tarihi uçuş: Astronotsuz uzay yolculuğu
ABD’li roket geliştiricisi SpaceX, içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başardı.

ABD’li roket geliştiricisi SpaceX, içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başardı.

Dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat vaadeden Inspiration4 adı verilen uçuş Kennedy Uzay Merkezi’nden TSİ 03.03’de gerçekleştirildi. Bir Falcon 9 roketinden fırlatılan SpaceX Dragon kapsülünün içinde yol alan mürettebat 10 dakika içinde yörüngeye ulaştı.

Dragon kapsülü içindeki uzay yolcuları böyle görüntülendi.
Dragon kapsülü içindeki uzay yolcuları böyle görüntülendi.

3 gün Dünya çevresinde dolaşacaklar

4 ismin Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu’na iniş yapmadan önce üç gün boyunca Dünya’nın etrafında seyahat edeceği bildirildi. Mürettebatı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) yaklaşık 150 kilometre daha yukarıya, 575 kilometre yüksekliğe ulaşacağı açıklandı.

Dikkat çeken isimler

38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman’ın finansmanını üstlendiği ve yolculara liderlik ettiği uçuşta NASA tarafından 2009’da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor da yer aldı. Doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin’de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski de uçuşa katılan diğer isimler oldu.

Denemelerin sayısı artıyor

Daha önce İngiliz iş insanı Richard Bronson şirketi Virgin Galactic’in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

Toplam 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD’nin New Mexico eyaletinden fırlatılarak, sorunsuz şekilde yeryüzüne inmeyi başarmıştı. ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un, kendi şirketi Blue Origin’in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya gerçekleştirdiği 4 kişilik seyahat ise sivil mürettebattan oluşan ilk pilotsuz uçuş olarak kayıtlara geçmişti.

Uzay turizminde yarış kızışıyor: SpaceX'in yolcuları 3 gün boyunca dünya çevresinde tur atacak
DÜNYA
Uzay turizminde yarış kızışıyor: SpaceX'in yolcuları 3 gün boyunca dünya çevresinde tur atacak

SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na limon ve dondurma gönderdi
TEKNOLOJİ
SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na limon ve dondurma gönderdi
Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.