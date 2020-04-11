Teknoloji Teknolojide çığır açan gelişme İsveçte deri altına çip enjekte teknolojisine ilgi artıyor
BİLİM

Teknolojide çığır açan gelişme: İsveç’te deri altına çip enjekte teknolojisine ilgi artıyor

Teknolojide çığır açan gelişme: İsveç’te deri altına çip enjekte teknolojisine ilgi artıyor

İsveç’te deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler ile halk sağlık bilgilerini, kimlik kartını, kredi kartını ve anahtarını artık cebinde değil elinde taşıyor. Son dönemlerin modası teknolojiye ilginin de giderek arttığı ülkede, deri altına çip enjekte edenlerin sayısı 4 bini geçti. Uzmanlar ise çip taktırmanın riskleri konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi İHA
İsveç'te deri altına çip enjekte edenlerin sayısı 4 bini geçti.
İsveç'te deri altına çip enjekte edenlerin sayısı 4 bini geçti.

İsveç’te kart, kimlik, kredi kartı, bilet taşıma dönemi sona eriyor. Ülkede, şırınga ya da çeşitli yollarla deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğünde çipleri kullananların sayıları arttı.

İsveç’te 4 binden fazla kişi kimlik kartı, tren bileti ya da anahtarı derilerinde taşıyor. Günlük hayatı kolaylaştırması amaçlanan çipleri deri altına enjekte ettiren İsveçliler, bu çiplerle kapıyı açabiliyor, çipleri tren bileti yerine kullanabiliyor.

Bilet yerine geçen çipler

Ülkede şirketlerin de uygulamalarını gözden geçirmesine neden olan son dönemlerin modası çipler bir süredir demir yolları şirketi tarafından kullanılıyor. Demir yolları şirketi, yolcuların biletlerini çiplerini taratarak kontrol ediyor.

Deri altına çip yerleştiren şirket Biohax International CEO’su Jovan Österlund, “Teknoloji yeni fakat önemli şekilde arttı” dedi.

Österlund, “Bu teknoloji anahtarların, banka kartlarının yerini alabilecek ve sağlık amaçlı kullanabilecek. Ancak şu ana kadar toplum bu teknolojiye tam olarak ayak uyduramadı. Buna rağmen şirketimiz tarafından en az 3 bin 500 kişiye çip enjekte edildi. 2018’de başlayan teknolojiye ilgi ise giderek artıyor” ifadelerini kullandı.

Deri altına yerleştirilen çip ile her şeyi yönetiyorlar
TEKNOLOJİ
Deri altına yerleştirilen çip ile her şeyi yönetiyorlar

Sağlık verilerini de depoluyor

  • Kredi kartı, bilet, anahtar yerine geçen çipler İsveçlilerin sağlık verilerini de depoluyor. İngiliz bilim adamı Ben Libberton, sağlık ölçümleri de yapan çip için tehlike çanlarının da çaldığını ifade etti. Libberton, kişisel verilerin nasıl kullanılacağının önemli olduğunu ifade ederek, “Asıl problem, bu verilerin sahibi kim olacak. Sigorta şirketlerinden hasta olduğumu bilmeden primlerimin yükseldiğini gösteren bir mektup alır mıyım? Öğlen yemeği, spor ve işe gidiş saatlerimi bu çipe kaydedersem birileri bunu kullanabilir mi? Endişesi olabilir” ifadelerini kullandı.

Çipin riskleri

Uzmanlar, çip taktırmanın riskleri konusunda uyarıyor. Kişilerin hareket profilinin çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, kişilerin kobay gibi kulanılabileceği riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor.

Çin öğrencilere çip takıyor
TEKNOLOJİ
Çin öğrencilere çip takıyor

Çalışanlarına çip takıyor
TEKNOLOJİ
Çalışanlarına çip takıyor
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