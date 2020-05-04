Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Telefonlara en çok WhatsApp Messenger indirildi
İNTERNET

Telefonlara en çok WhatsApp Messenger indirildi

Medya takip kurumu Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Araştırmaya göre popüler konuşma uygulaması WhatsApp Messenger birinci sırada yer alırken, ikinci sıraya Facebook, üçüncü sıraya ise Facebook Messenger’ın yerleştiği kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Whatsapp messenger en çok indirilen uygulama oldu.
Whatsapp messenger en çok indirilen uygulama oldu.


Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sosyal medya ile alakalı basına 137 bin 258 haber yansıdığı tespit edildi. Yerel ve ulusal olmak üzere tüm yayın gruplarında sosyal medya ile alakalı yansıma çıkarken, Pubg oyununun geçen yıl 689 haber ile gündemde yer aldığı kaydedildi. E-spor faaliyetlerinin ise en çok haber yansıması bulan başlıklara arasında yer aldığı görüldü.

Reuters
En çok indirilen uygulamalar oldu.

İlk onda yer alan uygulamalar

Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Böylelikle popüler konuşma uygulaması WhatsApp Messenger birinci sırada yer alırken, ikinci sıraya Facebook, üçüncü sıraya ise Facebook Messenger’ın yerleştiği kaydedildi. İlk 10’da yer alan diğer uygulamalar ise Wechat, Instagram, Tiktok, Alipay, QQ, Taobao, ve Baidu oldu. Öte yandan en çok indirilen mobil oyunlara bakıldığında ilk sırayı Pubg’nin aldığı gözlendi. İkinci sırada ise uzun süredir var olan Candycrush Saga yer alırken, üçüncü sıraya Honour Of Kings’in yerleştiği belirlendi.

Twitter sms bağlantı özelliğini kaldırıp milyonlarca hesabı sildi
TEKNOLOJİ
Twitter sms bağlantı özelliğini kaldırıp milyonlarca hesabı sildi
Abone Ol Google News
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

Özdil 142 metrekarelik villayı 310 metrekareye böyle çıkarmış.
Hastadan haberim yoktu dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.
Gözler bu toplantıda

Gözler bu toplantıda

​LGS tarihi, 65 yaş üstü ve bayram uygulaması için karar çıkacak.
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.

İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.

Tam kurtulmuşken vefat etti

Tam kurtulmuşken vefat etti

​Koronavirüsü yenen profesör kalbine yenik düştü.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini feshetti.
Her an çökebilirler

Her an çökebilirler

​İstanbul'da tarihi surlarda korkutan gelişme.
Zoom'u silmenin vakti geldi

Zoom'u silmenin vakti geldi

​HAVELSAN yerli video konferans uygulaması geliştirdi: Diyalog.
Yıllar sonra<br>gelen itiraf

Yıllar sonra
gelen itiraf

İlk defa Yeni Şafak Spor'un yayınında açıkladı.
30 Haziran'a<br> kadar uzatıldı

30 Haziran'a
kadar uzatıldı

​e-ticaret'te koronavirüs önlemi devam edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.