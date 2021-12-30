Tesla 500 bine yakın aracını geri çağırıyor: Geçen yıl teslim ettiği araç sayısı da bu kadardı Tesla'nın 475 binden fazla elektrikli otomobili geri çağrıldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, özellikle model 3 sedanlar için, geri görüş kameralarının arızalanarak çarpışma riskini artırabileceğini aktardı. Ayrıca geri çağrılan toplam araç sayısının, şirketin geçen yıl teslim ettiği araç sayısıyla neredeyse aynı olduğu vurgulandı.

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