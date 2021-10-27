Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a çağrı: Servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley, küçük bir grup ultra zengin bireyin, net servetlerinin sadece bir kısmı ile dünyadaki açlık sorunun çözülmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Beasley, CNN International’da yayınlanan Connect the World’e verdiği röportajda, özellikle dünyanın en zengin iki insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk'a atıfta bulundu. Beasley, "Dünyada, onlara hemen ulaşamazsak kelimenin tam anlamıyla ölecek 42 milyon insan var. Onlara yardım etmemiz için 6 milyar dolar gerekiyor. Bu karmaşık bir hesaplama değil" diye konuştu.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Bloomberg'e göre dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın net serveti yaklaşık 289 milyar dolar, yani servetinin yalnızca yüzde 2’sini bağışlayarak dünyadaki açlığı bitirebilir.

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ABD'Lİ MİLYARDERLERİN SERVETİ 5 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Bununla birlikte, ABD'li milyarderlerin net servetleri, Covid-19 pandemisinin başlamasından bu yana neredeyse iki katına çıktı. ABD'deki milyarderlerin toplam serveti bu ay 5,04 trilyon dolara ulaştı. Ancak Beasley, küresel ısınma ve Covid-19 salgını gibi çeşitli krizler nedeniyle birçok ülkenin kıtlığın eşiğinde olduğunu vurguladı.

ABD'DE 22,8 MİLYON KİŞİ AÇ

BM’nin yayınladığı yeni bir rapora göre, Afganistan nüfusunun yarısı, yani yaklaşık 22,8 milyon kişi akut bir açlık kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Rapora göre, yaygın işsizlik ve likidite krizi, ülkenin insani bir krizin eşiğine geldiğini ve beş yaşın altındaki 3,2 milyon çocuğun risk altında olduğunu gösteriyor.

KÜRESEL ISINMA İNSANLARI GÖÇE ZORLUYOR

Diğer taraftan, ABD’de Biden yönetimi tarafından yayınlanan farklı bir raporda küresel ısınmaya ilişkin sert bir uyarı yayımlandı. Buna göre, iklim değişikliğinin etkileri geniş kapsamlı olacak ve dünyadaki her hükümet için sorun teşkil edecek.