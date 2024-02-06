Tesla Cybertruck'ta akılalmaz tasarım hatası! Her an patlayabilir

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck ile ilgili kullanıcı verileri gelmeye başladı.













İlk teslimatları geçtiğimiz aylarda başlayan Cybertruck'ta tehlikeli bir tasarım hatası keşfedildi.









Cybertruck'ın aero jant kapakları sürüş sırasında lastikleri aşındırıyor.













Tesla Cybertruck'ın tekerleklerinde bulunan jant kapakları, hava türbülansını en aza etmek amacıyla özel olarak tasarlandı.

Bu özel tasarım sayesinde, Amerikalı şirket aerodinamik sürtünmeyi azaltmayı ve tek bir şarjla daha uzun bir menzil elde etmeyi amaçlıyor.









Ancak, jant kapaklarının lastiğin kenarına son derece yakın bir şekilde konumlandığı gözlemlendi.





Sürüş esnasında lastikler, yolun darbelerini absorbe ederek deforme olduğunda lastiğin yanak kısmı jant kapağına sürtünüyor. Bu da lastiğin aşınmasına ve yıpranmasına neden oluyor.





Öte yandan, konuyla ilgili Tesla cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.







