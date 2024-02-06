|
Teknoloji

Tesla Cybertruck'ta akılalmaz tasarım hatası! Her an patlayabilir

Tesla, geçtiğimiz aylarda seri üretime aldığı elektrikli pickup modeli Cybertruck’la ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Cybertruck modelinde, lastiklere zarar veren bir tasarım hatası olduğu öne sürüldü.

Seren Som
Seren Som
17:24 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck ile ilgili kullanıcı verileri gelmeye başladı.




İlk teslimatları geçtiğimiz aylarda başlayan Cybertruck'ta tehlikeli bir tasarım hatası keşfedildi.



Cybertruck'ın aero jant kapakları sürüş sırasında lastikleri aşındırıyor.




Tesla Cybertruck'ın tekerleklerinde bulunan jant kapakları, hava türbülansını en aza etmek amacıyla özel olarak tasarlandı.

Bu özel tasarım sayesinde, Amerikalı şirket aerodinamik sürtünmeyi azaltmayı ve tek bir şarjla daha uzun bir menzil elde etmeyi amaçlıyor.



Ancak, jant kapaklarının lastiğin kenarına son derece yakın bir şekilde konumlandığı gözlemlendi.

Sürüş esnasında lastikler, yolun darbelerini absorbe ederek deforme olduğunda lastiğin yanak kısmı jant kapağına sürtünüyor. Bu da lastiğin aşınmasına ve yıpranmasına neden oluyor.


Öte yandan, konuyla ilgili Tesla cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.



#Tesla
#Tesla Cybertruck
#Elon Musk
#Otomobil
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Peygamber Efendimiz miraca çıkarken neler gördü, hangi peygamberlerle görüştü?