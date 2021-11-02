Teknoloji Tesla kendi şarj ağını diğer elektrikli otomobil üreticilerine açıyor
OTOMOBİL

Tesla kendi şarj ağını diğer elektrikli otomobil üreticilerine açıyor

Tesla, Hollanda'da başlattığı pilot uygulamayla birlikte 10 farklı bölgedeki şarj istasyonlarını diğer elektrikli otomobillerinin kullanımına açtı. Yani bu sayede otomobil üreticileri dolum için Tesla'nın kurduğu şarj istasyonlarından yararlanabiliyor.

Abone Ol Google News
Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Tesla kendi şarj ağını diğer elektrikli otomobil üreticilerine açıyor
Tesla

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla, elektrikli araçları ana akım haline getirmeye çalışırken Hollanda'da yeni bir pilot uygulama başlattı. Bu sistem, Tesla'nın yaygınlaşan elektrikli şarj istasyonu ağının diğer otomobiller tarafından da kullanılmasını sağlıyor.

Şirket, yeni yaptığı açıklamada programın Hollanda'da ilk etapta 10 farklı yerde test edildiğini belirtti. Tesla sahipleri bu istasyonları kullanmaya devam ederken diğer elektrikli araçların da bu istasyonlar üzerinden şarjı mümkün hale gelecek.

Bu hareket, dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuzu doğrudan destekliyor.

Tesla, Avrupa'da CCS standardını kullanıyor ve benzer konektörün yer aldığı istasyonlarda adaptör olmadan şarj istasyonlarından araçların dolumu gerçekleştirilebiliyor.

Geçen hafta 1 trilyon dolarlık piyasa değerini ilk kez geçen Tesla, talep arttıkça yeni fabrikalara yaptığı yatırımları da artırıyor.

Tesla kendi rekorunu kırdı: Piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı
TEKNOLOJİ
Tesla kendi rekorunu kırdı: Piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı
Fiyatı düştü

Fiyatı düştü

Balık pazarları hareketlendi.
10 ayda20 milyar dolarlık iş

10 ayda
20 milyar dolarlık iş

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Başlarına çuval geçirildi

Başlarına çuval geçirildi

TGB'den Sarayburnu'nda Amerikan askerlerine protesto.

​Bakan Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Mahir Ünal: ​"54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.