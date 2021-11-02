Tesla kendi şarj ağını diğer elektrikli otomobil üreticilerine açıyor

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla, elektrikli araçları ana akım haline getirmeye çalışırken Hollanda'da yeni bir pilot uygulama başlattı. Bu sistem, Tesla'nın yaygınlaşan elektrikli şarj istasyonu ağının diğer otomobiller tarafından da kullanılmasını sağlıyor.

Şirket, yeni yaptığı açıklamada programın Hollanda'da ilk etapta 10 farklı yerde test edildiğini belirtti. Tesla sahipleri bu istasyonları kullanmaya devam ederken diğer elektrikli araçların da bu istasyonlar üzerinden şarjı mümkün hale gelecek.

Bu hareket, dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuzu doğrudan destekliyor.

Tesla, Avrupa'da CCS standardını kullanıyor ve benzer konektörün yer aldığı istasyonlarda adaptör olmadan şarj istasyonlarından araçların dolumu gerçekleştirilebiliyor.

Geçen hafta 1 trilyon dolarlık piyasa değerini ilk kez geçen Tesla, talep arttıkça yeni fabrikalara yaptığı yatırımları da artırıyor.

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