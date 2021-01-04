Testlerden tam puan aldı: Yeni tanıtılan Xiaomi Mi 11'in ekranı üst düzey performans sergiliyor

Apple'ın iPhone 12 ailesinde kutu içeriğinden şarj adaptörlerini kaldırmasıyla birlikte Android tarafındaki üreticiler de benzer stratejiyi uygulamaya başladı. Samsung'un birkaç hafta içinde tanıtacağı Galaxy S21 serisinde kutudan şarj adaptörlerini kaldıracağı tahmin edilirken, Çinli üreticilerin de bu yolda ilerleyeceği öngörülüyor.

Özellikle kapsamlıkameratestleriyle bilinen DxOMark, birkaç hafta önce yayınladığı bir raporla 'dünyanın en iyi kameralı akıllı telefonunun' Huawei Mate 40 Pro Plus olduğunu bildirmişti. Şimdi ise yeni çıkan modellerle birlikte özellikle ekran tarafında benzer bir mücadele devam ediyor. Henüz yeni duyurulan Xiaomi Mi 11 de bu listede yer alıyor. DisplayMate isimli kuruluş tarafından analiz edilen tepe seviyesi telefon ekran performansı konusunda tam puan almayı başarmış durumda.

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TEKNOLOJİ Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi kutudan şarj adaptörlerini kaldırıyor

Apple ve Samsung, DisplayMate tarafından gerçekleştirilen ekran testlerinden A+ sonucuyla ayrılıyor. Ancak son olarak Xiaomi'nin Mi 11 modelinde de aynı sonuç çıkıyor. Yani aslına bakılırsa Çinli akıllı telefon üreticisi de artık ekran tarafında kendini kanıtlamış gibi görünüyor.

Ekran testleri nasıl yapılıyor?

DisplayMate, mobil cihazlardaki ekranları farklı koşullar altında ve birçok farklı parametrede değerlendirmeye tutuyor. Elde edilen sonuçlar belirli kriterlere göre değerlendirerek puanlandırma ortaya çıkıyor. Xiaomi Mi 11 de 6.81 inç'lik ekranda 3200 x 1440 piksel çözünürlükteki AMOLED ekranıyla başarılı modeller arasında yer alıyor. Ayrıca testte DisplayMate tarafından konuk alınan en yüksek çözünürlüğe sahip akıllı telefonlardan biri olduğunun da altı çiziliyor.