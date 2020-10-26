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Teknoloji TOGG yerli otomobilin bataryasının ayrıntılarını açıkladı
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TOGG yerli otomobilin bataryasının ayrıntılarını açıkladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın avantajlarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, otomobillerin 300 ve 500 kilometre menzile sahip olacağı ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılırken, çalışmalar hızla devam ediyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geçen salı günü Çinli batarya üreticisi Farasis ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, TOGG'un geliştirdiği elektrikli araçlarda kullanılacak lityum-iyon bataryalarını Farasis tedarik edecek.

TOGG, sosyal medya hesabından batarya ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, bataryanın özellikleri ve avantajları anlatıldı.

'30 DAKİKANIN ALTINDA YÜZDE 80’E KADAR ŞARJ EDİLEBİLECEK'

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Bataryamız rakiplerimize göre daha uzun menzil avantajı sağlayacak. Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacak. Farasis’in geliştirdiği NMC 811 kimyası nikel oranı açısından zengindir. Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. Otomobillerimiz 300 ve 500 kilometre menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek.”

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TOGG batarya paketinde iş ortağı olarak Farasis'i seçti: Bataryalar Türkiye'de üretilecek, diğer markalara da üretim yapılabilecek
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Farasis tarafından, Bilişim Vadisi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla imzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunacak stratejik ortaklık seçeceğinin de titizlikle değerlendirildiği bildirildi. Yapılan iş birliğini hazırlanan video ile detaylı şekilde anlatan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ''Hammadde konusunda Türkiye olarak şanslıyız. Nikel ve kobalt madenleri mevcut. Son dönem duyulduğu üzere de lityumun çıkarılması için çalışmalar mevcut. Bu şekilde nikel, lityum ve kobaltı Türkiye'den tedarik edebileceğiz. Biz sadece kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir üretime gitmeyeceğiz. Bu bağlamda baktığımızda bu Türkiye'deki otomobil teknolojileri altyapısının diğer üreticiler için de cazip olması anlamına gelir. Biz diğer üreticiler içinde ülkemizde batarya üretebileceğiz'' dedi.

Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir
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Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, TEKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e özel açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilginin yoğun olduğunu belirten Varank, şu ifadeleri kullandı: 'TOGG'a büyük talep var. Ön ödemli satış şu anda başlamıyor. Önümüzdeki dönemlerde değerlendirilir. Şu an için verilmiş karar yok. Tabii ki mümkün. Bu uygulanan bir strateji.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.


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