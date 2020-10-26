TOGG yerli otomobilin bataryasının ayrıntılarını açıkladı

TOGG batarya paketinde iş ortağı olarak Farasis'i seçti: Bataryalar Türkiye'de üretilecek, diğer markalara da üretim yapılabilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Farasis tarafından, Bilişim Vadisi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla imzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunacak stratejik ortaklık seçeceğinin de titizlikle değerlendirildiği bildirildi. Yapılan iş birliğini hazırlanan video ile detaylı şekilde anlatan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ''Hammadde konusunda Türkiye olarak şanslıyız. Nikel ve kobalt madenleri mevcut. Son dönem duyulduğu üzere de lityumun çıkarılması için çalışmalar mevcut. Bu şekilde nikel, lityum ve kobaltı Türkiye'den tedarik edebileceğiz. Biz sadece kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir üretime gitmeyeceğiz. Bu bağlamda baktığımızda bu Türkiye'deki otomobil teknolojileri altyapısının diğer üreticiler için de cazip olması anlamına gelir. Biz diğer üreticiler içinde ülkemizde batarya üretebileceğiz'' dedi.