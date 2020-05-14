TUBİTAK Başkanı mucit Ramazan’a destek çıktı



Kargılı’yı 22-27 Eylül’de yapılması planlanan TEKNOFEST e davet eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, görüşmede yaptığı konuşmada;

“Antalya’da yapılacak olan ve beş bini aşkın araştırmacının olduğu 2020 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği kampına davet ediyorum. Senin yaptıkların, kendine yeter olmak, yerli ve milli olmak bağlamında beni çok heyecanlandırdı. Sadece heyecanlanmadım aynı zamanda bana sorumluluk da yükledi. Geleceğin Teknoloji Yıldızları var. Seni oralarda görmek isteriz. Mutlaka seni görmek için Köyceğiz’e geleceğim. Kurum olarak da şahsen de elimizden geleni yapacağız. Sözümün arkasındayım.” diye konuştu.

Prof. Dr. Mandal, Ramazan Kargılı’nın bugünlere gelmesinde emeği geçenlere de özel olarak teşekkür etti.

Başkan'dan mucite destek

Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ da TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettikten sonra; “Başkanım, bizler henüz derdimizi bile söylemeden derman olacak cümleler kurdunuz, teşekkür ediyoruz. Sizleri Cennet Köyceğiz de ağırlamaktan onur duyarız.” diyerek memnuniyetini ifade etti.