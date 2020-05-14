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Teknoloji TUBİTAK Başkanı mucit Ramazana destek çıktı
BİLİM

TUBİTAK Başkanı mucit Ramazan’a destek çıktı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, mucit olarak anılan 18 yaşındaki Ramazan Kargılı ile görüştü Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ramazan Kargılı’nın ihtiyaçtan doğan icatlarından haberden olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, video konferans ile 18 yaşındaki öğrenciyle görüşme yaptı. Görüşmeye, Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Behzat Ekici de katıldı.

Haber Merkezi İHA
Başkan, muciti unutmadı.
Başkan, muciti unutmadı.


Kargılı’yı 22-27 Eylül’de yapılması planlanan TEKNOFEST e davet eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, görüşmede yaptığı konuşmada;

  • “Antalya’da yapılacak olan ve beş bini aşkın araştırmacının olduğu 2020 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği kampına davet ediyorum. Senin yaptıkların, kendine yeter olmak, yerli ve milli olmak bağlamında beni çok heyecanlandırdı. Sadece heyecanlanmadım aynı zamanda bana sorumluluk da yükledi. Geleceğin Teknoloji Yıldızları var. Seni oralarda görmek isteriz. Mutlaka seni görmek için Köyceğiz’e geleceğim. Kurum olarak da şahsen de elimizden geleni yapacağız. Sözümün arkasındayım.” diye konuştu.

Prof. Dr. Mandal, Ramazan Kargılı’nın bugünlere gelmesinde emeği geçenlere de özel olarak teşekkür etti.

Başkan'dan mucite destek
Cennet Köyceğiz de ağırlamaktan isteriz

Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ da TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettikten sonra; “Başkanım, bizler henüz derdimizi bile söylemeden derman olacak cümleler kurdunuz, teşekkür ediyoruz. Sizleri Cennet Köyceğiz de ağırlamaktan onur duyarız.” diyerek memnuniyetini ifade etti.

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