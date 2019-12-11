Teknoloji ASELSANın geliştirdiği elektromanyetik top TUFAN namlu çıkış enerjisi rekoru kırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ BİLİM

TUFAN'dan namlu çıkış enerjisi rekoru

ASELSAN'ın geliştirdiği elektromanyetik top TUFAN namlu çıkış enerjisi rekoru kırdı

ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı'nın açılışında, Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışlarda namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı.

Haber Merkezi AA
TUFAN Elektromanyetik Top Sisteminden namlu çıkış enerjisi rekoru.
TUFAN Elektromanyetik Top Sisteminden namlu çıkış enerjisi rekoru.

ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı'nın açılışında, Elektromanyetik Top Sistemi (TUFAN) ile yapılan atışlarda namlu çıkış enerjisi rekoru kırılarak önemli bir başarı elde edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda ASELSAN tarafından yürütülen çalışmalar önemli aşamalar kaydedilerek ilerliyor.

Elektromanyetik Top 'TUFAN' testte
OYNAT 00:57
Elektromanyetik Top 'TUFAN' testte
Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik fırlatma sistemine dair testler sürüyor. ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı açılışında Elektromanyetik Top Sistemi 'TUFAN' ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, görüntüler resmi twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu çalışmaların daha da ileri düzeylere taşınması için ileri geliştirme ve test altyapılarıyla donatılmış olan ASELSAN Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla açıldı.

Açılış kapsamında yapılan atışlı testlerde, TUFAN ile yapılan atışlarda 1 megajul üzerindeki namlu çıkış enerjisiyle Türkiye'de bu alanda elde edilen en yüksek namlu çıkış enerjisi ve verimlilik seviyesine ulaşılarak rekor kırıldı.

  • Laboratuvar bünyesinde, Flash X-Ray, yüksek enerjili testlere uygun özellikte yakalama tankı, hızlı kamera sistemi, ileri seviye testlere yönelik ölçüm sensörleri, modüler, geliştirilebilir darbe güç kaynağı olanakları ve yüksek seviyeli testlere uygun özellikte namlu sistemleri yer alıyor.
  • Laboratuvarın sahip olduğu olanaklar sayesinde EMF alanındaki ileri seviye geliştirme testlerinin büyük bölümü açık araziye gerek duyulmadan yürütülebilecek ve kullanılan ekipmanlar sayesinde ilgili alt teknoloji olgunluk seviyeleri artırılacak.

Çığır açan teknoloji

EMF, özellikle silah sistemleri alanında dünyada çığır açan bir teknoloji olarak dikkati çekiyor. Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen ve "Railgun" adı verilen silahların çok uzun mesafelerde etkili olması ve savunma alanında önemli bir kuvvet çarpanına dönüşmesi bekleniyor.

Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapılabilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de geliştirilecek akıllı mühimmatlarla "Railgun" sistemleri hem uzun menzilli kara topçu silahı hem de çok etkili bir hava savunma silahı olarak kullanılabilecek.

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı EMF sistemlerine dair Türkiye'deki faaliyetler Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve Yeteknoloji AŞ tarafından sürdürülüyor.

ASELSAN yeni silahıyla hız rekoru kırdı
OYNAT 00:49
ASELSAN yeni silahıyla hız rekoru kırdı
Mühimmatı, ses hızının 6 katı hızla hedefe fırlattığı açıklanan ASELSAN'ın Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, testlerde bunu 9 katı hıza çıkardı. Atışlı testlerde saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızına ulaşıldı.


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