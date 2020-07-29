Türk bilim insanlarından elektrikli otomobil hamlesi: Pil ömrünü uzatacaklar

TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamındaki "HELIOS Projesi", şehir içi elektrikli mobilite hizmetlerinde (elektrikli otobüsler) kullanılmaya yönelik akıllı, ölçeklenebilir, yüksek performanslı, modüler batarya paketlerinin geliştirilmesini hedefliyor. Projede 8 ülkeden 18 ortak yer alıyor.

Proje koordinatörü İYTE Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Çetkin yaptığı açıklamada, son derece önemli olan projenin diğer Türk ortaklarının Vestel Elektronik, Bozankaya ve TÜBİTAK olduğunu söyledi.

Projenin İYTE ayağında, pil paketinin ısı yönetim sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesinin bulunduğunu aktaran Çetkin, bu sistem sayesinde batarya sıcaklıklarının istenen aralıkta tutulmasının hedeflendiğini anlattı.

AA İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), hızlı şarj durumunda elektrikli araçlardaki pil ömrünün uzatılması için soğutma tasarımlarını geliştirecek.

Çalışmalar başladı

Doktora öğrencisi Şahin Güngör ve yüksek lisans öğrencisi Sinan Göçmen ile çalışmalara başladıklarını belirten Doç. Dr. Erdal Çetkin, "Bu çalışma, pil paketini sıfırdan alıp yeni nesil elektrikli araçlar için üretilmesine yönelik bir proje. Biz pil paketlerinin ısı yönetim sistemini tasarlayacağız. Bunun için birçok bilgisayar simülasyonuyla çeşitli deneyler yapacağız ve en son, üretimini de gerçekleştireceğiz. Şu anda üç kişilik bir ekibiz. Daha sonra yeni ekip elemanlarını da projeye dahil etmek istiyoruz." dedi.

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"Araç sektöründeki rekabetçiliği artıracak"

Çetkin, elektrikli araçların geliştirilmesinin çok önemli ve güncel bir konu olduğuna dikkat çekerek, bu projede yapacakları çalışmaların 5-10 yıl sonrasındaki teknolojinin ne olacağını ortaya koyabileceğini aktardı.

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Bu anlamda ülke adına gururlu olduklarını vurgulayan Erdal Çetkin, "Proje kapsamında AB fonları ile araştırma çalışmaları gerçekleştirilecek ve bilim insanları yetiştirilecektir. Ayrıca elde edilecek bilgi birikiminin ülkemizde kalacak olması ve geliştirilecek teknolojilerin yerli elektrikli araçlarda kullanılabilme potansiyeli, ülkemizin uzun vadede elektrikli araç sektöründeki rekabetçiliğini artıracaktır." diye konuştu.

OYNAT 02:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Elektrikli araçların tercih edilmesini sağlayacak"

Doç. Dr. Çetkin, otomotivde elektrikli araçlara yönelimin arttığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Elektrikli aracınızı bu proje sayesinde daha kısa sürede şarj edeceksiniz ve güvenlik riskleri ortadan kalkacak. Cep telefonunuzu uzun süre kullandığımızda kapasitesi düşer, elektrikli araçlarda da bu durum var. Eğer batarya sıcaklıkları aşırı derecede artarsa bataryaların yanması ve patlaması gerçekleşebilmektedir. Proje sayesinde güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

Ayrıca bataryaların şarj ve deşarj edilmesi durumlarında artan sıcaklık nedeniyle pillerin depolayabileceği enerji miktarı da zamanla azalmaktadır. Bu ise hızlı şarj edilen elektrikli araç bataryalarının daha kısa sürede kapasitelerinin düşmesine yol açmaktadır. Yani aracın ilk kullanıldığında katedebileceği mesafe 400 kilometre ise devamlı hızlı şarj edilen bir aracın ulaşım mesafesinin kısa zamanda 350 kilometreye kadar düşmesi olağandır.

FOTOĞRAF 9 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019’da tanıtılan Milli Otomobil TOGG’un şarj üniteleri de üretilmeye başlanıyor. Yaklaşık 5 milyon dolara Erzurum’a kurulan fabrikada Eylül ayından itibaren şarj üniteleri üretilecek. BEB 3D Tasarım ve GERSAN Elektrik ortaklığında üretilecek olan şarj ünitelerinin prototipleri ise tanıtıldı. Yüzde yüz yerli olarak üretilen ünitelerin tasarımı ve yazılımı ise dikkat çekiyor. Üniteler ilk etapta istasyon tipi ve ev tipi olarak iki çeşit üretilecek. Erzurum - Pasinler karayolu üzerine kurulan fabrikada ise ilk etapta 250 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Pandemi sürecinden dolayı Eylül ayına ertelenen üretim süreci başladıktan sonra yerli şarj üniteleri yurdun her yerinde istasyon olarak kurulacak. Şarj ünitelerinin 2023 yılına kadar Türkiye’nin her yerinde olması hedefleniyor. Cihazlar yazılımı ve tasarımıyla yüzde yüz yerli” <br> <br> GERSAN Yatırım Koordinatörü Ensar Temur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cihazların yüzde yüz yerli olduğunu ifade ederek “ 2016 yılında şirketimizin elektrikli otomobillerin piyasaya çıkacağını fark etmesi üzerine biz şarj ünitelerini üretmeye karar verdik. O dönemde AK Parti Eski Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile tanıştık. O bize bu şarj ünitelerini Erzurum’da üretmemiz için bir talepte bulundu. Bizde burada bu projeyi yapmaya karar verdik... İlk etapta 15 kişiyle ardından 250 kişiyle burada çalışacağız. Yüzde yüz yerli bir şekilde üretim yapıyoruz. Biz çalışmalarımızı İstanbul’da tamamladık. Eylül sonunda burada Cumhurbaşkanımız gelirse onunla birlikte ciddi bir açılış yapacağız. Milli ve yerli bir şarj ünitesi üretiyoruz mühendislerimiz de Türklerden oluşuyor. Artık elektrikli araçlar daha ön plan olacak. Bu tür araçlarda arızada az, yakıt fiyatı da az olduğu için ilgi çekecek” dedi. Şarj üniteleri istasyon tipi ve ev tipi olarak iki çeşit üretilecek” <br> <br> Şarj ünitelerin istasyon tipi ve ev tipi şeklinde iki çeşit üretileceğini kaydeden BEB 3D Tasarım şirketi sahibi Hakan Şahin ise Cihazı iki çeşit ürettik. Bu cihazlar hem istasyon tipi hem ev tipi olacak. Tamamen uzaktan kontrollü cihazlar. Bu sürekli güncellenebilir yeni çıkan araçlar için özel tasarlanıyor... Yakın gelecekte bu şarj üniteleri her yerde görünecek. Bütün dünyayı takip ediyoruz. Kendimizi ona göre güncelliyoruz. Bunun için arkadaşlarımız yurt dışında bulunuyor. Türkiye’de tek üretilen yüzde yüz şarj ünitesidir. 2023’de yerli otomobil çıktığında bu istasyonların her yerde olması lazım... Yerli otomobil sadece bizim hızımızı değil tüm dünyadan bize talepleri de arttırdı. Çünkü dünyadakiler Türkler elektrikli araç üretiyorsa bunun ünitesini de üretiyorlar diyorlar. Bu proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Erzurum’da yapılmaya karar verildi” şeklinde konuştu. Milli otomobil TOGG’un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı Milli otomobil TOGG’un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG'un şarj üniteleri görücüye çıktı. Eylül ayından itibaren Erzurum'da üretilecek olan şarj ünitelerinin prototipleri tanıtıldı. Ünitelerin üretimi başladıktan sonra ise yurdun her yerinde istasyonlar kurulmaya başlanacak.

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Gerçekleştireceğimiz çalışmalar sayesinde elektrikli araçlarda hızlı şarj nedeniyle sürüş mesafesindeki düşüşün mümkün olduğunca azaltılmasını hedefliyoruz. O yüzden ileriki aşamalarda dezavantajları ortadan kalktıkça elektrikli araçların daha çok tercih edileceğini düşünüyorum."

Projenin modüler pil paketlerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma olduğunu ve otomobillerdeki pillerin yanı sıra otobüs ve kamyonlarda da uygulanabileceğini belirten Çetkin, bununla ilgili 5 patentlerinin bulunduğunu söyledi.

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Türkiye'nin Otomobili'nde kullanmak istiyorlar

Doç. Dr. Erdal Çetkin, söz konusu teknolojiyi Türkiye'nin Otomobili'nde de kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise söz konusu çalışmanın Türkiye'nin prestiji ve ekonomisi açısından da son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Fonu, uluslararası kaynaklardan Türkiye bilim dünyasına getirmek bizler için daha büyük mutluluk kaynağı oluyor." ifadesini kullandı.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk aracımızı 2022'de banttan indirmeyi planlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 'Türkiye'nin Otomobili'nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Törenine katıldı. Erdoğan, 'Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. 4 binin üzerinde vatandaşımız fabrikada istihdam edilecek' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Ufuk2020

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 milyar avro bütçeli araştırma ve inovasyon programını kapsıyor.

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Ufuk2020 kapsamında, çeşitli sektörlerde AB Komisyonunun hibe sağladığı projeler destekleniyor. AB'nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı'nın Türkiye'deki koordinasyonu, TÜBİTAK tarafından yapılıyor.