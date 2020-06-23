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Genç girişimciler Turkcell ile hayata hazırlanıyor

Turkcell Akademi'den 60 bin kişiye eğitim fırsatı

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, eğitim ve gelişim platformlarına yıllardır yaptıkları yatırımla Kovid-19 sürecine en hazırlıklı giren şirket olduklarını belirterek, "Bu süreçte kurumsal müşterilerimize verdiğimiz eğitimlerle dijital dönüşüm konusunda destek olmaya başladık. Kurumların kendi çözümleri için dijital içeriklerini nasıl hazırlayacaklarına dair uzaktan eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Turkcell Akademi
Turkcell Akademi

Turkcell Akademi, Kovid-19 sürecinde daha da önem kazanan dijital dönüşüme verdiği eğitimlerle katkı sağlıyor.

Sezen, 2 bin 500'den fazla eğitimle, dijital dönüşüme ivme kazandırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

  • "Yeni normal'de sadece eğitimde değil işe alım, terfi gibi insan kaynakları süreçlerinde de dijitalleşmek isteyen şirketleri 'Case LAB uzaktan değerlendirme merkezi' uygulamamız ile tanıştırdık. Tüm Türkiye'de operasyonu olan şirketlere yüzde 100 online, kuruma özel tasarlanmış sertifika programları sunarak çalışan gelişiminde dinamik bir eğitim ekibi olma fırsatını sağladık.

Kapasite problemi nedeniyle istediği verimi sağlayamayan kurumlara da kurumsal satış ekipleriyle birlikte altyapılarını destekleyecek çözümler sunduk. Şirketlerin, kurumsal verimliliğin yanı sıra çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için eğitim ve gelişime yatırım yapmaya devam etmelerinin önemine inanıyoruz. Tam da bu sebepten kurumsal şirketlerin de akademisi ve eğitim çözüm ortağı olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne hız kazandıracağımıza inanıyoruz."

İHA
Turkcell Akademi mezunlar veriyor.

Kendi eğitim programlarını hazırlayabiliyorlar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Akademi'nin kurumsal şirketlere sunduğu LMS (Learning Management Systems), kullanıcılarına üründeki ara yüzü özelleştirip kendi logolarını ve kurum renklerini ekleyebildikleri, platforma kendi çalışanlarını ve kendi eğitimlerini tanımlayabildikleri, sonrasında ister kendi eğitimleriyle isterlerse de platformdaki hazır eğitimler arasından seçtikleriyle çalışanlarına eğitim ataması yapabildikleri uçtan uca bir online platform sunuyor.

  • Ürün ayrıca çalışanlara SMS ve email ile eğitim atama bildirimi gittikten sonra çalışanların yine online olarak tarayıcıdan veya "Akademim” mobil uygulamasından giriş yaparak eğitimleri izlemesine, şirket eğitim yöneticilerinin de raporlar üzerinden çalışanların izlenme, sınav sonucu, anket gibi raporlarını takip edebilmelerine imkan veriyor.

Turkcell Akademi'de yaklaşık 55 bin kişilik Turkcell ekosisteminin yanı sıra farklı şirketler için hazırlanan farklı programlarla LMS üzerinden 60 bin çalışana uzaktan eğitim veriliyor.

Digital Masters mezun veriyor, yeni girişimciler yolda

Öte yandan, Turkcell çalışanlarına yönelik 2018'de başlatılan Digital Masters programına şu ana kadar 2 bin 503 kişi başvurdu.

  • Başlangıç ve ileri olmak üzere iki seviyeden oluşan programda, aralarında yapay zeka programlama, iş analitiği, blockchain, veri bilimi, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, ileri seviye yapay zeka programlamanın bulunduğu toplam 12 eğitim bulunuyor.

Programın başlangıç tarihinden itibaren yaklaşık bin kişi mezun oldu.

Bölümlerin başlayan eğitimleri arasında; ICT, NT, Yasal Zorunluluk, Akademi Eğitmenleri, Fonksiyonel Eğitim, HAP Live, Oryantasyon, KVK ve Genpa ve Liderlik yer alıyor.

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