Teknoloji Türkiyenin havadaki yeni gücü taarruzi İHA Akıncı piste çıktı
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Türkiye'nin havadaki yeni gücü taarruzi İHA Akıncı piste çıktı

Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHA Akıncı, piste çıktı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın deneme sürecine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Taarruzi İHA Akıncı'nın pistteki görüntüsü.
Taarruzi İHA Akıncı'nın pistteki görüntüsü.

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) test süreci devam ediyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yer testi görüntüsünü paylaştı.

Taarruzi İHA Akıncı piste çıktı
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Taarruzi İHA Akıncı piste çıktı
Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHA Akıncı, piste çıktı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın deneme sürecine ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.


Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden ekibiyle çalıştığı anların görüntüsünü, "Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak inşallah. Dua bekleriz" notu ile paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, test sürecine ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

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Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHA Akıncı, yoğun bir çalışmayla kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.
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