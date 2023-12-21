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Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş tarihi ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirterek, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" ifadesini kullandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:43 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türk astronotun uzaya gidişi 17 Ocak'a ertelendi.
Türk astronotun uzaya gidişi 17 Ocak'a ertelendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini bildiren Kacır,
"Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek."
değerlendirmesinde bulundu.

NASA'nın paylaşımında ise şunlar kaydedildi:

"NASA, Axiom ve SpaceX ekipleri, son dönemdeki olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle Axiom 3 Misyonu'nu Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Ocak Çarşamba gününden önce fırlatmayı hedeflemiyor."

#Astronot
#NASA
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#SpaceX
#Alper Gezeravcı
#Mehmet Fatih Kacır
24 dakika önce
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