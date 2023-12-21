Uzayda milli çıkarların korunmasına odaklanan Türkiye, Milli Uzay Programı'nda belirlediği hedefleri gerçekleştirmenin yanı sıra yeni adımlarla adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Bu yıl uzaya ilk Türk astronotu göndermek için hazırlıklar yürüten Türkiye'nin ''uzay vatan"a yönelik ajandasında 2026 için Uluslararası Uzay Kongresi'ni Antalya'da gerçekleştirmenin yanı sıra TV yayıncılığından internet ve telefon hizmetlerine, navigasyon uydularıyla akıllı ulaşımdan şehircilik ve tarıma kadar pek çok alanda uzay projeleri bulunuyor.