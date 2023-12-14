İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Cumhuriyet tarihinin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı istasyonda 14 gün kalacak, 13 deney yapacak.
9 Ocak'ta gidilecek
ABD merkezli uzay şirketi Axiom Space, Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 görevi hakkında bilgi verdi.
Şirket bu görevin 9 Ocak 2024'te gerçekleşeceğini duyurarak Ax-3 görevinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacağını ve Axiom Space'in üçüncü ticari astronot görevi olacağını belirtti.