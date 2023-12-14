Google'ın Kanada ile anlaşarak içerik üreticilerine yıllık 74 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından Türkiye'de dijital telif yasa çalışmaları hızlandı. "Google'ın çifte standart yapmasını istemiyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimiz" diyen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, bütçe görüşmelerinden sonra Google ile masaya oturulacağını bildirdi.