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Teknoloji

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu için geri sayım başladı: Tarih belli oldu

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronot olarak Alper Gezeravcı'nın uzaya gitme tarihi ve ekip arkadaşları açıklandı. Görev SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'den gerçekleştirilecek ve Alper Gezeravcı'ya bu yolculukta Avrupalı astronotlar eşlik edecek.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:20 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:04 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Cumhuriyet tarihinin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı istasyonda 14 gün kalacak, 13 deney yapacak.



9 Ocak'ta gidilecek


ABD merkezli uzay şirketi Axiom Space, Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 görevi hakkında bilgi verdi.


Şirket bu görevin 9 Ocak 2024'te gerçekleşeceğini duyurarak Ax-3 görevinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacağını ve Axiom Space'in üçüncü ticari astronot görevi olacağını belirtti.




#Alper Gezeravcı
#Uzay
#yolcu
2 saat önce
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