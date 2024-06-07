Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran'da gerçekleştireceği uzay seferine ilişkin, "Uçuşta Azerbaycan bayrağı da Türk bayrağının hemen yanında göğsümün üzerinde yer alacak. Nasıl yer yüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar." dedi.