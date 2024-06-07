Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yarın saat 17.00'da gerçekleştireceği uzay uçuşuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Son 24 saat. Türkiye, ikinci astronotunu uzaya gönderiyor. Bu kez görev, yörünge altı araştırma uçuşu. Tuva Cihangir Atasever, ay yıldızlı bayrağımızla gerçekleştireceği misyonda, insanlı uzay araştırmalarımıza katkı sunacak 7 deney gerçekleştirecek."
Uzay uçuşunu gerçekleştirecek Virgin Galactic firması ise Atasever'in de içinde bulunduğu Galactic 07 mürettebatının, aldığı g kuvveti ve kabin eğitimine ilişkin bir video yayımlayarak, bu eğitimle mürettebatın uzay yolculuğunda nelerle karşılaşabilecekleri hakkında fikir edindiğini belirtti.