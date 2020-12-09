WhatsApp, alışveriş yapmayı kolaylaştırıyor: WhatsApp Sepetler aktif edildi

Kısa süre önce duyurulan ödeme özelliğinin ardından WhatsApp bu kez de 'alışveriş sepetleri' sistemini aktif ediyor. Bu hamle kısaca pandemi döneminde katlanarak artan çevrimiçi alışveriş için yeni bir adım olarak görülüyor. Amaç WhatsApp aracılığıyla yapılan alışveriş yapmayı kullanıcılar için uygun hale getirmek ve çevrimiçi destek vermek.

Sepete Ekle seçeneğiyle ürünler listeye dahil edilebiliyor.

Kullanıcılar, mağazalar tarafından oluşturulan bir kataloğa buradan göz atıp birden fazla ürün seçebiliyor. WhatsApp kullanıcıları, istedikleri ürünleri bularak ardından 'Sepete Ekle' seçeneğiyle birlikte satın alacakları ürünleri listeye dahil edebiliyor. Doğal olarak tek bir mesajla da sipariş verebiliyorlar.

WhatsApp, Sepetler özelliğiyle birlikte alışveriş konusunda yepyeni bir adım atmış oluyor.

WhatsApp, dünya çapında 175 milyondan fazla kişinin her gün WhatsApp Business hesaplarına mesaj gönderdiğini ve yalnızca Hindistan'da her ay 3 milyondan fazla kişinin bir kataloğu görüntülediğini belirtti. Ayrıca, alışveriş için dijital araçlara olan ihtiyacın pandemi sırasında daha da arttığını ifade etti.

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Konuyla alakalı olarak WhatsApp Blog'dan yapılan açıklama şu şekilde:

WhatsApp, hızlı bir şekilde, ürünler hakkında konuşmak ve satışları koordine etmek için kullanılan bir mağaza tezgahına dönüşüyor. Kataloglar kullanıcıların sunulan ürün ve hizmetleri kolayca görmelerine olanak tanıdı ve işletmelerin belirli ürünlerle ilgili sohbetlerini düzenlemelerine yardımcı oldu. Sohbetler üzerinden her geçen gün daha fazla alışveriş yapılırken, satın alma ve satış deneyimini daha da kolaylaştırmak istiyoruz.

WhatsApp, bir yandan da 2021 itibariyle yeni gizlilik kurallarını aktif ediyor. Yeni sözleşmeyi kabul etmeyen kişiler WhatsApp'ı kullanamayacak.

TEKNOLOJİ WhatsApp güncellemesi yeni gizlilik kurallarını onaylamayı zorunlu kılıyor

Bilhassa son aylarda yapılan güncellemelerle birlikte uygulamadaki özelleştirme seçenekleri de arttı. Artık her sohbet için ayrı ayrı duvar kağıdı belirlenebiliyor. Ayrıca yine kişiselleştirme kapsamında değerlendirebilecek birkaç özellik daha yeni sürümle birlikte geliyor.

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TEKNOLOJİ WhatsApp güncellendi: Özelleştirme seçenekleri artırıldı