WhatsApp güncellendi: Özelleştirme seçenekleri artırıldı

WhatsApp, yayınlanan güncellemelerle ek özellikler kazanmaya devam ediyor. Yeni sürüm bilhassa özelleştirme konusunda bir dizi iyileştirme getiriyor.

Bunlar arasında ilk sırada duvar kağıdı özelleştirme geliyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi eskiden WhatsApp'takiarka plandeğiştirildiğinde tüm sohbetlere uygulanıyordu.

Normal ve koyu modlar için de optimizasyon sağlıyor.

Fakat şimdi her sohbet için ayrı ayrı arka plan belirlenebiliyor. Uygulamanın kendi içindeki seçeneklere ek olarak galeriden seçtiğiniz fotoğrafı da sohbet arka planı olarak belirleyebilirsiniz. Bu özellikle bağlantılı olarak arka planların açık ve koyu modlarla uyum sağlaması da sağlanıyor.

Çok fazla kullananlar için çıkartmalar arasında arama yapılabiliyor olması da gayet güzel.

Çıkartmalar arası arama yapılabiliyor

Güncelleştirmeyle gelen bir diğer yenilik ise çıkartma arama. Artık emojilerde olduğu gibi çıkartmalar içerisinde de genel bir arama yapılıp seçenekler hızlıca filtrelenebiliyor. Özellikle yoğun kullananlara pratiklik kazandıracağı aşikar.

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Yeni özellikler şimdilik yalnızca iPhoneuygulaması içingeçerli. Fakat önümüzdeki günlerde Android tarafına da eklenmesi bekleniyor.

WhatsApp (App Store)

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