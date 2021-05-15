WhatsApp’ın denetimi egemenlik gereği

WhatsApp bugünden itibaren gizlilik sözleşmesini zorunlu hale getirirken veri güvenliği tartışmaları yeniden gündeme geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, Facebook gibi Mark Zuckerberg’in şirketlerinden biri olan WhatsApp’ın verilerden gelir elde edebilmek için böyle bir sözleşmeyi kullanıcılarının önüne getirdiğini söyledi.

FACEBOOK İLE PAYLAŞACAK

WhatsApp’ın ücretsiz bir uygulama olduğunu kaydeden Darıcılı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu şirket uygulamaya reklam da almıyor. Ama bunun bir geliri olması lazım. İşte bu noktada kişisel verilerin kullanılması çok önemli oluyor. Şirket kişisel verileri paylaşabilmesi için bu sözleşmeyi kullanıcılarına dayatıyor. WhatsApp verileri Facebook ile paylaşacak. Facebook’un da bu verileri başka şirketlerle paylaşmayacağının bir garantisi yok.”

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BUNDAN KAÇIŞ YOK

“Şu andaki mevcut sözleşmede verilerin Facebook ile paylaşacağı söyleniyor. Sözleşmede ‘Ben bunu Facebook’la paylaşıyorum’ diyor. Facebook verileri başka şirketlerle paylaşıyor mu? Bence paylaşıyor. Veriler önce Facebook’a oradan da başka şirketlerle paylaşılarak bir döngüye giriyor. Neticede şunu söyleyelim: Eğer sosyal medya gibi iletişim kaynaklarını kullanıyorsan verilerini gizlemen, kendini kamufle etmen çok zor.” Yani internet ortamındaysan zaten bütün kişisel verilerini paylaşıyorsun. Bundan kaçışın yok.”

EGEMENLİĞİN GEREĞİ

Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasının devletlerin başlıca görevlerinden biri olduğunu hatırlatan Darıcılı, “WhatsApp neticede uluslararası bir şirket. Bu şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi ve Türkiye’de temsilcilik açması ve Türk hukukuna tahakkuk olmasının talep edilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik hakkının bir gereğidir. Bu dünyanın her yerinde olan bir şey; Fransa’da da İngiltere’de böyledir. WhatsApp yabancı bir şirket. Türkiye’de bu kadar kullanıcısı var ve bu faaliyetin denetlenmesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hakkıdır” ifadelerini kullandı.

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