Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji WhatsApptan 15 Mayıs açıklaması İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak
MOBİL

WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak

Popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması WhatsApp, yılın başında yaptığı güncellemeyle

özel yazışmalarının Facebook ile paylaşılmasını kabul etmeyenlere 8 Şubat'tan itibaren hizmet vermeyeceğini duyurmuştu. Söz konusu kararın ardından milyonlarca Türk kullanıcı, alternatif uygulamaları indirerek WhatsApp'ı kullanmama kararı almıştı. Gelen tepkiler üzerine şirket, güncellemeyi 15 Mayıs tarihine ertelediğini açıklamıştı. WhatsApp'tan yapılan yeni açıklamaya göre, söz konusu tarihe kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabı askıya alınmayacak, silinmeyecek fakat işlevselliği kademeli olarak azaltılacak. İşte detaylar...

Haber Merkezi Diğer
WhatsApptan 15 Mayıs açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak
Arşiv

WhatsApp’ın kullanıcılarına yönelik yıl başında aldığı "zorunlu güncelleme" kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başlamıştı.

Milyonlarca kullanıcı kaybeden şirket, "zorunlu güncelleme" kararını mayıs ayına ötelemişti.

Kabul etmeyenlerin işlevselliği azaltılacak

WhatsApp’tan yapılan yeni açıklamaya göre 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabı askıya alınmayacak ve silinmeyecek.

Uygulama bu tarihten sonra gizlilik sözleşmesi hatırlatması yapmaya başlayacak ve bu uyarı bir süre sonra kalıcı hale gelecek.

Mesajlar iletmeyecek

Ardından kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak. Sohbet listesine erişim kaldırılacak.

Bu süre içerisinde de sözleşme halen onaylanmazsa, WhatsApp gelen mesaj ve aramaları iletmemeye başlayacak.

Ne olmuştu?

Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu, gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.

Tepkiler üzerine yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihi 15 Mayıs'a ertelenmişti.

Bu tarihten sonra sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı, ardından 120 gün içinde silineceği açıklanmıştı.

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için çok önemli açıklama
TEKNOLOJİ
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için çok önemli açıklama

Telegram kurucusundan açıklama: Tarihin en büyük dijital göçüne şahit oluyoruz
TEKNOLOJİ
Telegram kurucusundan açıklama: Tarihin en büyük dijital göçüne şahit oluyoruz

En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması
TEKNOLOJİ
En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması
Abone Ol Google News
Derbide gol sesi

Derbide gol sesi

​Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Maç golle başladı

Maç golle başladı

​Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor.
İsraile kınama mesajı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin açıklama.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi.

'Fiyatlar yüksek marketlerle aynı'

'Fiyatlar yüksek marketlerle aynı'

​Bir haftadır kapalı olan pazarlar vatandaş akınına uğradı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.