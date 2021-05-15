WhatsApp'tan gizlilik ilkesi güncellemesine ilişkin paylaşım: Hesabınızı silmeyeceğiz

Hayat

Siyonizmin makyözü Hollywood

İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’de işlediği insanlık suçlarına rağmen dünya kamuoyu sessiz. Sadece yönetimler değil halklar da üç maymunu oynuyor. Peki, bunun sebebi nedir? Hollywood’da üretilen ‘her daim mağdur Yahudi’ konulu filmler, bu meselenin neresinde duruyor? Kurucu ve yöneticilerinin ciddi kısmı Yahudi olan Hollywood’da her 2-3 yılda bir Yahudi Soykırımı konulu film yapılmasının sebebi nedir? İşte, Siyonizm’in maskesini sürekli tazeleyen Hollywood...