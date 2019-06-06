Teknoloji Yeni CLS 53 kendi kararlarını veriyor
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OTOMOBİL

Yeni CLS 53 kendi kararlarını veriyor

Mercedes'in lüks spor modeli 2019 CLS 53, tek bir dokunuşla aracın tüm atmosferini değiştiriyor.

Araç seçeneklerinden sürüş ruh halinizi gösteren bir tercih yapabiliyorsunuz: Rahatlık, Sıcaklık, Enerji, Keyif veya Konfor. Bir seçim yaptığınızda CLS 53 iklim kontrollerini (özel kokular da dahil olmak üzere), havalandırma seviyesini, ısıtmayı, masaj ayarlarını ve müziği bu moda göre ayarlıyor.

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Mercedes-Benz CLS 53'ün iç tasarımı.
Mercedes-Benz CLS 53'ün iç tasarımı.

2019 Mercedes-Benz CLS 53, zarif görünüşü ve sürüş keyfi ile öne çıkıyor olsa da, bu sürüş keyfini sağlayan ve araba bilgi - eğlence sistemlerine fark katan bir teknolojiye de sahip. Energizing Comfort Control özelliğinin getirdiği yeniliklerden biri, eğer ruh halinize uygun değil ise, çalmakta olan müziği kapatmak.

Ayarlar sayesinde daha keyifli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Araç seçeneklerinden sürüş ruh halinizi gösteren bir tercih yapabiliyorsunuz: Rahatlık, Sıcaklık, Enerji, Keyif veya Konfor. Bir seçim yaptığınızda CLS 53 iklim kontrollerini (özel kokular da dahil olmak üzere), havalandırma seviyesini, ısıtmayı, masaj ayarlarını ve müziği bu moda göre ayarlıyor. Hatta bir seçenekte araç, rastgele aralıklar ve yönlerde havalandırmanın çalıştırılması ile rüzgarlı bir günde yaşanılan hissi yinelemeyi deniyor. Aracın neredeyse kendi başına düşünüp hareket ettiğini söyleyebiliriz. Tek gereken, sizin ilk girişi yapmanız.

Bir Mercedes temsilcisi tarafından Wisconsin'deki bir oturumda John Brandon'a söylendiği üzere, CLS 53, seçtiğiniz müziklerin dakikadaki ritmini inceliyor ve eğer ritim seçili moda uymuyorsa bunları kapıyor. Ayrıca aracın 13 hoparlörlü muazzam Burmester ses sistemi de konserde gibi hissetmenizi sağlayabiliyor.

Bu tür bir teknoloji, araçların yapay zekadan nasibini almaya başladığını kanıtllaması açısından önemli. Bu araç, istediğiniz ruh halini bilerek tüm sürüş keyfini buna göre ayarlayabiliyor. Beklenebilecek bir sonraki teknoloji ise yüz ifadelerini okuyarak ruh halini anlayan, hatta stresli bir toplantıdan çıktığınızı bilen, muhtemelen kalp ve nefes ritmini de takip ederek bu kararlara yaklaşmada kullanan bir araç olabilir; yani sizin bir giriş yapmanıza bile gerek kalmayabilir. Bu teknoloji, eğer neşeli bir halindeyseniz daha enerjik bir sürüş için tüm performans modlarını açabilir veya stresli iseniz otomatik bir şekilde masaj başlatarak sakinleşmenize yardımcı olabilir.

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Şimdilik ise siz istediğiniz ruh halini seçiyorsunuz ve geri kalan her şey ile CLS 53 ilgileniyor.

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