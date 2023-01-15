Yerli otomobil TOGG'dan yeni hamle: Trugo yakın zamanda otoyollarda

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, yollara düşmek için hazırlanıyor. Kuruluş, kendi şarj istasyonu markası olan Trugo için de çalışmalarını hız kazandırmaya başladı. Trugo, şarj istasyonu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

TRUGO KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA

ShiftDelete'in haberine göre; Togg’un şarj istasyonları hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldı. Buna göre Kuzey Marmara Otoyolu’nda bulunan şarj istasyonlarına bir yenisi daha eklenecek.

Togg’un şarj istasyonu Trugo, yakın zamanda burada hizmet vermeye başlayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan Trugo, girişimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 100. yılını kutlayan Shell, Trugo şirketi ile stratejik iş birliği başlattığını bildirdi.

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Anlaşma hakkında Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, şu açıklamalarda bulundu;

EKONOMİ Togg Trugo ile sınırsız menzile sahip olacak

"Shell & Turcas olarak elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg’un şarj çözümleri sunan Trugo şirketi ile stratejik bir iş birliğine imza attık. İş birliğimiz kapsamında togg Trugo ve Shell & Turcas olarak, 81 ilde 180 kWs üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacağız. 400 lokasyonda 600’den fazla yüksek hızlı şarj cihazı kuracağız."

"SİPARİŞLER 2023 YILINDA TESLİM EDİLECEK"

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, sipariş yöntemlerine ilişkin bilinmeyenlere açıklık getirerek,"Şubat ayında da siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız" diyen Karakaş, “Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" dedi.