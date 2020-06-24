Yerli otomobile bir tescil daha: AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendi
Yerli otomobil Avrupa Birliği'nden sonra Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendi
Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürme hedefiyle prototipi tanıtılan 'Türkiye'nin Otomobili'nin SUV ve Sedan tasarımları Avrupa Birliği'nden sonra Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendi. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor" denildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobillerinin SUV ve Sedan tasarımları, Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor.