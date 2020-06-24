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Teknoloji Yerli otomobil Avrupa Birliğinden sonra Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendi
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Yerli otomobile bir tescil daha: AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendi

Yerli otomobil Avrupa Birliği'nden sonra Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendi

Türkiye'nin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürme hedefiyle prototipi tanıtılan 'Türkiye'nin Otomobili'nin SUV ve Sedan tasarımları Avrupa Birliği'nden sonra Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendi. TOGG'dan yapılan açıklamada, "Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin Otomobili, geçtiğimiz yıl aralık ayında Bilişim Vadisi'nde tanıtılmıştı.
Türkiye'nin Otomobili, geçtiğimiz yıl aralık ayında Bilişim Vadisi'nde tanıtılmıştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobillerinin SUV ve Sedan tasarımları, Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.


Yerli otomobilde flaş gelişme: Avrupa Birliği’nden TOGG’a tasarım tescili
EKONOMİ
Yerli otomobilde flaş gelişme: Avrupa Birliği’nden TOGG’a tasarım tescili

Ülkenin vizyon projesi olarak 27 Aralık 2019'da tanıtılan ve 2022 sonunda ilk araçlarının seri üretimden çıkarılması planlanan "Türkiye'nin Otomobili"nde patent çalışmaları yürütülüyor.
  • TOGG'un otomobillerinin iç ve dış tasarımları, nisan ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edilmişti.

Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay
EKONOMİ
Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay

İşte Türkiye'nin yerli otomobili
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İşte Türkiye'nin yerli otomobili
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Gebze'de gerçekleştirilen yerli otomobilin tanıtımı görkemli bir törenle yapıldı


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de Bilişim Vadisi’nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Erdoğan, programı sonrası yerli otomobili test etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin yeni paylaşım
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TOGG'dan yerli otomobile ilişkin yeni paylaşım
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG resmi Twitter hesabından yerli otomobilin fiziksel özelliklerini anlatan bir video paylaştı. TOGG'dan yapılan paylaşımda, ''Türkiye'nin Otomobili'ni, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştiriyoruz'' ifadeleri kullanıldı.


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Yerli otoya bir tescil daha

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