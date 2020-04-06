Teknoloji Yerli ve milli yazılımla korona virüsüne karşı risk grubu belirlenebilecek
BİLİM

Yerli ve milli yazılımla korona virüsüne karşı risk grubu belirlenebilecek

Tokat’ta bilgisayar programcısı ve bir öğretim üyesi tarafından geliştirilen yazılımla korona virüs salgınına karşı yaş risk gruplarının hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesi amaçlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Yazılım hastalığı hızlıca tespit edebilecek.
Yazılım hastalığı hızlıca tespit edebilecek.


Bilgisayar programcısı Mehmet Recep Erçin ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Samed İnyurt, korona virüs salgınına karşı risk grubunun tespit edilebileceği bir yazılım geliştirdi. Yazılım sayesinde korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların daha hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesi amaçlanıyor. Sistemle ilgili bilgi veren bilgisayar programcısı Mehmet Recep Erçin, yüz tanımlama sistemine göre çalışan sistemle genç, orta yaşlı ve risk grubunda olan kişilerin tespit edilebileceğini söyledi. Fotoğraf veya video karesinden kısa sürede risk grubunun belirlenebileceğini ifade eden Erçin, sistemin droneler ve şehir polis kameralarına entegre edilerek kullanılabileceğine işaret etti. Sistemin donanım sıkıntısı olmadığını, bir web kamerası ile dahi çalışabildiğini belirten Erçin, bu anlamda dışa bağımlılığın ortadan kalkacağını ifade ederek, “Bu proje kapsamında Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün dışarı çıkıp çıkmadığının tespitini sağlayan, destek verildiğinde vücut sıcaklığının ölçülmesi de yapılabilecek. Ayrıca nüfus müdürlüğünde de şahsın kimliği tespit edebilecek, işlemleri yapabilecek bir AR-GE yazılım projesi oldu. Bu proje ile yüzde 90 doğrulukta tespit etme şansımız var" dedi.

Yerli ve milli yazılım

Sokakta vatandaşların sağlık durumu tespit edilecek

Dr. Öğr. Üyesi Samed İnyurt ise, yazılım sayesinde sokağa çıkan risk grubunun hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesini amaçladıklarını ifade ederek, “Yazılımımızın mevcut mobese kameraları ile uyum göstermesi halinde entegre edilerek vatandaşların kimlik bilgilerinin otomatik eşleşme yapılması, bu sayede hızlı ve etkin bir şekilde hem ateşinin belirlenmesi hem de gerekli sağlık kuruluşuna sevk edilmesini sağlamak amacındayız. Bu konuda çalışmalar mevcut. Çin’de bu teknik kullanılarak hastalığın yavaşlatılması noktasında yarar sağlandığı görüşünü belirttiler. Bizler de onlardan esinlenmediğimiz fakat aynı yola çıktığımız bir metot diyebilirim. Bu sistem sayesinde sokakta dolaşan vatandaşların etkin bir şekilde yüksek ateşe sahip olup olmadığı belirlenerek, ilgili güvenlik birimimizin hastaneye gitmesine yönlendirme yapabilecektir” diye konuştu.

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