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Teknoloji Zoom rekor kırmaya devam ediyor
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Zoom'un ikinci çeyrek büyümesi ne oldu?

Zoom rekor kırmaya devam ediyor

Salgın ile birlikte adını duyduğumuz Zoom uygulaması 2020 yılını tarihi büyümelerle geçiriyor. Yılın ilk çeyreğindeki hızlı büyümesine yılın ikinci çeyreğinde de devam eden şirketin gelirleri yüzde 355 sıçradı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Pandemi ile birlikte birçok insanın evine de video-konferans uygulamarı girdi. Bu uygulamaların başında ise Zoom geliyor.

  • Uygulama 2020 yılının en çok büyüyen dijital konsepti olurken şirket yılın ikinci çeyreğinde gelirlerindeki büyümeyle 663 milyon dolara ulaştı.

Tahmin edilen büyümesi 500 milyon dolar olan şirketin bu kadar hızlı büyümesi uzmanları da şaşırtırken sadece bir yıl önceye göre neredeyse yüzde 500 büyüyerek karını 200 milyon dolar bandına doğru çekti.

Reuters
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Güvenlik sorunları ve Çin ile bağlantısı dikkat çekiyor

  • Uygulamayı daha önce güvenlik açıklarından dolayı Federal Mahkeme'ye şikayet eden kullanıcılar ve birçok hackerın uygulama üzerinden online görüşmelere sızma girişimleri Zoom ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Aynı zamanda şirketin yaklaşık 700 civarı çalışanının Çin'de bulunması da özellikle ABD hükümeti ile bir sorun yaşaması olasılığını ortaya koyuyor.

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