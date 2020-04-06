Zoom'un ücretsiz özellikleri öğretmenler için yeterli

Geçtiğimiz günlerde bazı öğretmenlerin Zoom adlı uygulama hakkında bizden habersiz bir şekilde kredi kartımızdan 50 dolarlık para çekildi şeklindeki iddiası gündeme gelmişti. Olay araştırıldığında hadisenin bu şekilde cereyan etmediği, durumdan mağdur öğretmenlerin yanlışlıkla uygulamanın premium özelliğini satın aldığı ortaya çıktı.

Uygulamanın da sahibi olan Wal-Mart firması adına çıkarılan bu faturaların dikkatsizlikten kaynaklandığı belli oldu. Siz eğer uygulamanın paralı özelliklerinden yararlanmayı seçmediyseniz korkulacak bir şey yok.

Zoom uygulamasının kendi sitesinden duyurduğu fiyat politikası.

Uygulamanın kendi sitesinden duyurduğu planlardan ücretsiz olanı seçtiğiniz zaman 40 dakikalık dersleri gerçekleştirebiliyor, 100'e kadar öğrenci ile video-konferans yapabiliyorsunuz. Bu plan da öğretmenlerimizin öğrencileri ile iletişim kurması açısından son derece yeterli. Siz şirketinizin adına başka bir plan seçmek istiyorsanız eğer bu sefer zoom'un kendi sitesinden duyurduğu planlardan birini seçip ona göre bir ücret ödüyorsunuz. Bunun için şirketin otomatik olarak kredi kartınızdan çekim yapabilmesi mümkün değil. Ücretli planı seçtikten sonra bilgilerinizi girip birkaç adımı tamamlamanız gerekiyor.

Uygulamaya ödeme yapmak için aşılması gereken adımlar.

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Murat Dağıtmaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Zoom'un kullanıcılardan kendi onayları ve girdiği bilgiler olmadan herhangi bir para çekebilmesi mümkün değil. Şu an hiçbir uygulamanın sizin kredi kartınızı otomatik olarak tespit edebilecek gücü zaten yok' deyip konunun bu aralar Microsoft'un uygulaması Skype'ın gözden düşmesi ile Zoom'a yönelik bir pr çalışması olabileceğini belirtti.

REKLAM