Milli Eğitim Bakanı canlı yayında açıkladı. Zorunlu telafi eğitimi için tarih verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapmış olduğu son dakika açıklaması ile okullar hakkında alınan yeni kararları açıkladı. Türkiye'de toplamda Resmi ve özel olmak üzere yaklaşık 74 bin okulda 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 210 bin öğretmenle çalışmalarına devam ettiklerini Bakan Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı ile yapılacak olan değişikliklere değindi. Liselere sınıf tekrarı ve açık liseye geçişlerin zorlaştırılması gibi pek çok yeni düzenleme yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri bekleyecek.

Telafi eğtim zorumlu mu olacak?

Deprem bölgesi içinde zorunlu telafi eğitimi kararı aldıklarını belirtten Bakan Tekin “Çocuklarımız, gençlerimiz açısından yaz aylarında isteğe bağlı telafi programları organize ettik. Öğrenci kardeşlerimiz istedikleri takdirde istediği her dersin telafi imkânını kendisine sunduk, bunlara da yoğun bir katılım oldu.

Zorunlu Telafi eğtim ne zaman başlayacak?

Fakat 1 Eylül itibarıyla bunlar tamamlanacak, 11 Eylül tarihi itibarıyla da bölgedeki 11 ilin tamamındaki öğrencilerimize yaklaşık 4 haftalık zorunlu bir telafi eğitim programı başlamış olacak, bu eğitime katılmak okullardaki öğrencilerimiz için zorunlu olacak” diyerek beklenen tarihi 11 Eylül olarak ilan etti. Söz konusu zorunlu telafi eğitimi 11 Eylül tarihinde başlayacak ve 4 hafta boyunca devam edecek.

Depremzede öğrenciler pansiyonlu okullara yerleştirme yapılıyor mu?