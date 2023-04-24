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Özgün

Bakan Mahmut Özer'den son dakika açıklaması: Deprem bölgesinde telafi eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki öğrenciler için yapılacak telafi eğitimin 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

10:58 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde yapılacak telafi eğitim tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde yapılacak telafi eğitim tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine sabah saatleri itibarıyla başladı. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran öğrencilerden 34 bin 985'i okullarına geri döndü.

Deprem bölgesinde telafi eğitimler ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki öğrenciler için yapılacak telafi eğitimi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Özer: "(Deprem bölgesi) 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.

#telafi eğitim
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#mahmut özer
#milli eğitim bakanlığı
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