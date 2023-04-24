Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesinde yapılacak telafi eğitim tarihini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine sabah saatleri itibarıyla başladı. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran öğrencilerden 34 bin 985'i okullarına geri döndü.
Deprem bölgesinde telafi eğitimler ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki öğrenciler için yapılacak telafi eğitimi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Özer: "(Deprem bölgesi) 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.