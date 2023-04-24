Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine bugün girdi. Ara tatil ile yarıyıl tatilini tamamlayan öğrencileri bundan sonra yaz tatili bekliyor. Peki okullar ne zaman kapancak? Yaz tatili ne zaman? İşte karne alma tarihi.