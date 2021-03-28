Teşkilat 4. bölüm izle: Full Aksiyon dolu son bölüm sizleri bekliyor!

Teşkilat 4. bölümünde; tüm ekip Almanya’da bir macera içinde buluyor kendini. Büyük hain Zayed Fadi’nin planlarını altüst eden ekip, bu sefer Türk düşmanlarına karşı planlar yapacak. Türk düşmanların üstesinden gelecekleri 4. Bölümde Teşkilat yine gururumuz olacak gibi gözüküyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Teşkilat 4. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı sizlerle... İşte Teşkilat'ın 3. son bölümünde neler oldu sorusunun yanıtı ve Teşkilat full izleme yolları...

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM İZLE

Teşkilat 4. bölüm

İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete’nin talimatı ile Ceren’le ilişkisini sürdürmek zorunda kalır. Ceren ekip tarafından 24 saat takip altına alınırken; Ceren’den öğrendiği kritik bir bilgi Serdar’ı öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda bırakır. Zayed Fadi’nin Türkiye’ye karşı kurguladığı hanin planları deşifre etmek isteyen ekip son bölümde Almanya’ya varır. Burada planlar yapan Teşkilat ekibi Fadi’nin kimlere hizmet ettiğini çözmeye çalışır. İşte, TRT ile Teşkilat 4. son Bölüm kesintisiz tek parça izle seçenekleri...

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TEŞKİLAT 4. BÖLÜM FRAGMAN

Teşkilat dizisinin 4. bölümü için 2 fragman yayınlandı. İşte fragmanlar:

Fragman 1



Fragman 2



TEŞKİLAT 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 3. bölümde ekip, SİHA saldırısını düzenleyen Pascal'ın izini bulmak için canla başla çalışırken bir yandan da çok önemli bilgilerin yer aldığı harici diskin peşine düşüyor. Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

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Teşkilat dizisinin 3. bölümünde Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!



TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.

Teşkilat 1. bölüm izle

Teşkilat 2. bölüm izle

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