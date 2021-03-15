Teşkilat 2. son bölüm izle: Aksiyona doyacaksınız!

Teşkilat 2. bölüm izle seçeneklerini araştıran dizinin hayranları, yayınlanan son bölümü kaçırmak istemiyor. TRT 1 kanalında her Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat dizisi yine bomba gibi bir bölümle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin 2. bölümüne ait ön izlemede yer alacak kamyon sahnesi yürekli ağıza getirirken, heyecanı ve aksiyonu üst seviyede yaşatıyor. Kamyonda çıkan çatışma bölümü ise dizinin, en merak edilen ve heyecanlandıran sahnesi oldu. Yayınlanan Teşkilat 2. bölüm fragmanındaki sözler ise tüm izleyenlerin vatan sevdasını pekiştirdi: “Ölüyorsak keyfimize ölmüyoruz, vazife bu vazife...” İşte bu sözlerin ve sahnelerin yaşanacağı 2. Bölüm reyting sonuçları listesini yine altüst etti. Teşkilat 2. son bölüm full izle seçenekleri haberimizde! TRT ile Teşkilat dizisi 2. son bölüm tek parça kesintisiz izle!

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TEŞKİLAT 2. BÖLÜM İZLE SEÇENEKLERİ

Dizinin yayınlanan ikinci bölümünü kaçırmak istemeyenler şimdiden yayın seçeneklerini araştırmaya başladılar. Haberimizde yer alan TRT ile Teşkilat 2. bölüm izle seçenekleri sayesinde bölümü dilediğiniz zaman istediğiniz yerde izleyebilirsiniz. İlk seçeneğimiz TRT 1 üzerinden izlemek. Buradan izlemek için ücretsiz kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt olma işleminin ardından bölümü açılan sayfanın hemen altından seçerek izleyebilirsiniz. Not: Bölümün yüklenmesi gecikebilir bu nedenle haberimizde linki tıklayıp, tekrar kontrol edebilirsiniz. İlk seçeneğimiz TRT ile Teşkilat 2. son bölüm izle:

Diğer izleme seçeneği ise dizinin resmi Youtube hesabıdır. Dizinin resmi hesabına bölümün yüklenmesinin ardından kesintisiz full şekilde bölümü izleyebilirsiniz. İşte, Teşkilat 2. bölüm izle Youtube full, kesintisiz ve tek parça seçeneği:

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KISACA TEŞKİLAT DİZİSİ 2. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Teşkilat dizisi 2. Bölümde: Serdar Ceren'le olan ilişkisinden dolayı yalan makinesine sokulur. Ceren'e tamamen temiz duygularla aşık olduğunu söyleyen Serdar, yalan makinesi testinden temiz çıkabilecek mi? Ceren'in ajan olduğunu öğrenen Serdar neler yapacak? Bu soruların yanıtıyla birlikte teşkilat ekibinin yaşadığı aksiyon dolu sahneler 2. bölümde izleyicilerini bekliyor. Bir alman asıllı ajanın peşine düşen Teşkilat ekibi şahsı yakalayabilecek mi? İşte bu soruların yanıtı ve macera dolu bomba gibi bir bölüm sizleri bekliyor.

Teşkilat Dizisi Reyting Sonuçları

İşte dün akşam milyonları ekran başına kitleyen dizi Teşkilat'ın reyting sonuçları listesindeki durumu:

Total izleyici grubunda açık ara farkla birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet aldı. Reyting sonuçlarına göre 14 Mart Pazar akşamı diziyi milyonlarca kişi izledi. Sıralamada Survivor ise üçüncü oldu.

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AB Grubunda ise durum değişmiyor. Yine birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

Teşkilat 2. Bölüm fragmanı:

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