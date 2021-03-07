Teşkilat Dizisi'nde MİT'in olağanüstü deneyimleri bir senaryoda

Aksiyon ve heyecan dolu bir istihbarat dizisi olan Teşkilat dizisi bu akşam TRT 1'de seyirciyle buluşuyor. TRT 1 Teşkilat dizisini haberimiz üzerinden izleyebilirsiniz. Teşkilat konusu nedir? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde.

TEŞKİLAT DİZİSİ HANGİ GÜN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

‘Teşkilat’, 7 Mart Pazar gününden itibaren her Pazar saat 20.00’de TRT1’de.

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TEŞKİLAT DİZİSİ İZLE

TEŞKİLAT DİZİSİ 1.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

'Teşkilat’, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini ekrana getirecek.

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Teşkilat Dizinin konusu:

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Teşkilat dizisi, konusuna da yakışır şekilde başkent Ankara’da çekiliyor. Sahnelerde kullanılacak mekanların gerçekliği daha iyi yansıtabilmesi için Ankara’nın sokakları ve caddeleri yapım ekibi tarafından tercih edildi.

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TEŞKİLAT DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK!

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını bir araya getiren bu ekibin liderliği için teşkilatın en gözde ismi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir. Serdar, vatan sevgisi ile aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalırken (çünkü bu görevin gereği Ceren de Serdar’ı ‘ölmüş’ bilecektir) her biri kendi alanında uzmanlaşmış istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin farkına varırlar.

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TEŞKİLAT DİZİSİNİN OYUNCULARI

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı 'Teşkilat'ın ilk tanıtımı, diziye dair merakı arttırarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

TEŞKİLAT DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMAN: 7 MART’TA BAŞLIYOR...

Dizinin ilk bölümüne ait fragman TRT 1 tarafından yayınlandı. Teşkilat dizisi 7 Mart 2021 Pazar günü saat 20.00’da TRT 1’de yayınlanacak. İşte Teşkilat 1. Bölüm fragmanı: