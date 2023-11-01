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Teşkilat 82. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelecek hafta neler olacak?

Teşkilat 82. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde; Murat Yıldırım, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz ve Selin Genç'in yer aldığı dizinin Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde Ömer, acılarını kenara bırakıp yine vatanı için mücadele vermeye başlamıştı. Teşkilat 82. yeni bölüm fragmanında ise yeni bir operasyona giden ekip, bu kez ölümle burun buruna gelecektir. İşte Teşkilat 82. Bölümden ilk fragmanı

11:47 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Teşkilat

Teşkilat

TRT1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Teşkilat, 81. son bölümüyle izlemeye sunuldu. Dizinin son bölümünün TRT1'deki gösteriminin sona ermesiyle birlikte yeni bölümde olacakları öğrenmek isteyenler Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ederek Teşkilat 82. bölüm fragmanı izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Teşkilat yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar.

Teşkilat 82. bölüm fragmanı izle

TRT1 ile Teşkilat 82. bölüm fragmanı izle linki ve son bölüm özetinden detaylar şöyle;

Aşağıdaki linkle dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

TEŞKİLAT 81. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Teşkilat dizisinin 81. bölümünde Mostar köprüsündeki olayla birlikte düşman ortalığı daha da karıştırmak için harekete geçmiştir. Milorad hedefine Ömer'i alacaktır.

Acılarını kenara bırakıp yine vatanı için mücadele veren Ömer bu meydan okumaya sessiz kalmayacaktır.

Ömer kendi bildiği yoldan gitmek için diretse de Neslihan'ın amacı, sorunu yine de masada çözmektir.

En ufak bir fevriliğin daha büyük bir karmaşaya sebep olacağını bilen Neslihan ülkesini dünyaya delillerle savunmaya kararlıdır.

Ömer'in şüphelerinin hedefi haline gelen Gökhan ise Neslihan'ın bu kararlılığından ürkse de kendini ele vermeden amacına ulaşmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Ekip, Ömer ve Neslihan'ı iki farklı koldan verdiği mücadelede yalnız bırakmaz.

Daha yeni tanışmalarına rağmen birbirlerinden öğrenecek çok şey olduğunun farkına varan ekip hem vatanlarının hem de Ömer ile Neslihan'ın güvenilir dayanağı olacaktır.


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#teşkilat 82. bölüm
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