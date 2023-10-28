'TRT’de 100. Yıl' programında Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

Yayın hayatına başladığı 31 Ocak 1968’den bu yana yapımlarıyla toplumsal bir hafıza oluşturan; yayınlarında Cumhuriyet değerlerini ön planda tutan ve bu değerleri koruyan TRT, Cumhuriyet’in 100. yılında da ulusal coşkuyu izleyicisiyle paylaşacak. TRT’nin tüm kanalları için 100. yıla özel olarak hazırlanan içerik ve yapımlarla Cumhuriyet’in yeni yüzyılına, “Türkiye Yüzyılı”na merhaba denilecek. 100. yıl bilinci ve coşkusuyla hazırlanan tüm bu içerikler “TRT’de 100. Yıl” adlı özel bir programla TRT kanallarında ekranlara gelecek.