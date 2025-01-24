ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk'ın elektrikli otomobil markası Tesla'nın, Kanada’daki tüm modellerine rekor zam geliyor. Yeni fiyatların 1 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, ABD ve Kanada'nın gümrük vergilerini yüzde 25 artırmasının zamlarda etkili olduğu konuşuluyor.

Tesla'da modele göre zam oranları belli oldu

CNBC-e'nin haberine göre elektrikli otomobil devinin Kanada'daki tüm modellerine rekor zam gelecek. Markanın sitesinde de duyurulan fiyat değişikliklerine göre fiyatların 9 bin Kanada doları artacağı belirtilirken, tüm modeller ve donanımlara ait kesin zamlar da belli oldu.

İşte son zamlarla beraber Kanada'daki Tesla fiyatları:

Model 3 Long Range Arkadan Çekişli (RWD): +4.000 Kanada doları

Model 3 Long Range Dört Çeker (AWD): +8.000 Kanada doları

Model 3 Performance: +9.000 Kanada doları

Model Y (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları

Model S (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları

Model X (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları

Tesla’nın Kanada pazarında son yıllarda yaptığı en büyük fiyat düzenlemelerinden biri olarak dikkat çeken son zamlarla birlikte Tesla, Kanada'nın sunduğu 5 bin dolarlık iZEV teşvik programından da çıkmış oldu.







