Tesla, Kanada’daki tüm araç modellerinde kapsamlı fiyat artışlarına gideceğini duyurdu. Şirket, yeni fiyatların 1 Şubat 2025 itibarıyla geçerli olacağını açıkladı. Tüm modelleri kapsayan bu zamlar, bazı donanımlarda 9 bin Kanada dolarına kadar yükseliyor.
ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk'ın elektrikli otomobil markası Tesla'nın, Kanada’daki tüm modellerine rekor zam geliyor. Yeni fiyatların 1 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, ABD ve Kanada'nın gümrük vergilerini yüzde 25 artırmasının zamlarda etkili olduğu konuşuluyor.
Tesla'da modele göre zam oranları belli oldu
CNBC-e'nin haberine göre elektrikli otomobil devinin Kanada'daki tüm modellerine rekor zam gelecek. Markanın sitesinde de duyurulan fiyat değişikliklerine göre fiyatların 9 bin Kanada doları artacağı belirtilirken, tüm modeller ve donanımlara ait kesin zamlar da belli oldu.
Model 3 Long Range Arkadan Çekişli (RWD): +4.000 Kanada doları
Model 3 Long Range Dört Çeker (AWD): +8.000 Kanada doları
Model 3 Performance: +9.000 Kanada doları
Model Y (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları
Model S (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları
Model X (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları
Tesla’nın Kanada pazarında son yıllarda yaptığı en büyük fiyat düzenlemelerinden biri olarak dikkat çeken son zamlarla birlikte Tesla, Kanada'nın sunduğu 5 bin dolarlık iZEV teşvik programından da çıkmış oldu.