Elon Musk'ın Nazi selamına Netanyahu'dan destek: "7 Ekim'den beri bizi destekliyor"

"Elon, İsrail'in büyük bir dostudur. Filistin İslami Hareketi teröristlerinin Yahudi halkına Holokost'tan bu yana en kötü vahşeti işlediği 7 Ekim katliamından sonra İsrail'i ziyaret etti. O zamandan beri İsrail'in soykırımcı teröristlere ve tek ve biricik Yahudi devletini yok etmeye çalışan rejimlere karşı kendini savunma hakkını defalarca güçlü bir şekilde destekledi. Bunun için ona teşekkür ediyorum."