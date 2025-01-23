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Elon Musk'ın Nazi selamına Netanyahu'dan destek: "7 Ekim'den beri bizi destekliyor"

Elon Musk'ın Nazi selamına Netanyahu'dan destek: "7 Ekim'den beri bizi destekliyor"

Semih Kara
Semih Kara
16:2223/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Gazze Kasabı Netanyahu, Musk'ın paylaşımına destek verdi.
Gazze Kasabı Netanyahu, Musk'ın paylaşımına destek verdi.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Elon Musk’ın İsrail'in büyük bir dostu olduğunu söyledi.

Milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde yaptığı konuşma sonrası kalabalığa verdiği selamla gündeme gelmişti. Musk'ın 'Nazi' selamına benzetilen hareketi, sahibi olduğu X'te kısa sürede milyonlarca kez görüntülenip gündem oldu.

Elon Musk, 7 Ekim'den sonra İsrail'i ziyaret etmişti.
Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Musk,
"Radikal solcular, Hamas'ı övmek için yoğun günlerinden zaman ayırmak zorunda kalmaları ve bana Nazi demeleri nedeniyle gerçekten çok üzgünler."
ifadelerini kullandı.

"Elon büyük bir İsrail dostu"

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, Elon Musk’ın yalan yere karalandığını belirterek,
"Elon, İsrail'in büyük bir dostudur. Filistin İslami Hareketi teröristlerinin Yahudi halkına Holokost'tan bu yana en kötü vahşeti işlediği 7 Ekim katliamından sonra İsrail'i ziyaret etti. O zamandan beri İsrail'in soykırımcı teröristlere ve tek ve biricik Yahudi devletini yok etmeye çalışan rejimlere karşı kendini savunma hakkını defalarca güçlü bir şekilde destekledi. Bunun için ona teşekkür ediyorum."
dedi.

#Elon Musk
#Netanyahu
#İsrail
#Gazze
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#Nazi

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