THY afetzede iş ilanı
THY afetzede iş ilanı başvuru şartları neler?
Depremlerden etkilenen vatandaşlara tam zamanlı çalışma fırsatı sunan "afetzede ilanına" başvurulduğu takdirde THY ailesinin bir parçası olunabileceği aktarılarak, ilanın şartları şu şekilde sıralandı:
- T.C. vatandaşı olan,• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,
- 01.01.1985 ve sonrasında doğmuş olan,
- En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,
- Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.
- Lisans eğitimlerine devam eden adaylarımızın Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgelemeleri beklenmektedir.
- İyi derecede İngilizce bilen,
- İngilizce sınavları THY AO tarafından yapılacaktır.
- Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olan,
- Daha önce THY AO veya THY AO’nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olan,
- 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) “afetzede” olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilir.
THY işe alımı başvuru şekli ve değerlendirme süreci nasıl olacak?
Başvurular 24.04.2023 Pazartesi günü saat 23:55’e kadar alınacaktır.
Değerlendirme süreçleri; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, kişilik envanteri, belge kontrolü ve online İnsan Kaynakları mülakatı, yüz yüze birim ve İngilizce mülakatından oluşmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ek değerlendirme araçları uygulanabilir.
Çalışma yeri İstanbul’dur.
Çalışma düzeni; normal düzende çalışan birimlerimiz ofisten esnek saatler ile çalışmakta olup bazı birimlerimiz vardiyalı çalışmaktadır.
Tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylarımızdan 0-6 yıl arasında tecrübeye sahip kişiler “Uzman Yardımcısı” unvanıyla, 6 yıl üzeri tecrübeye sahip olan kişiler ise “Uzman” unvanı ile istihdam edilecektir.
THY afetzede iş başvurusu ne zaman, son başvuru tarihi nedir?
THY afetzede iş ilanı hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak?
İlan ve başvurulabilecek pozisyonlarla ilgili detaylı bilgiye https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/" adresinden ulaşılabilir.