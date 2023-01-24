Karayolları Trafik Kanununa göre araç sürücülerine trafikte suç sayılan bir fiili işlemeleri durumunda ceza olarak, yönetmelikle belirlenen miktarlarda ceza puanı verilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak." dedi. Bu açıklama sonrası sürücüler ceza puanlarını sorgulamaya başladı. Peki trafik ceza puanlarına nereden bakılır? Ceza puanı nasıl sorgulanır? El konulan ehliyet geri nasıl alınır? İşte tüm bunların detayları haberimizde.