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Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarına ek zam kararı

Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının ücretlerine, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere, geçen sene Haziran-Aralık enflasyonu farkının üzerine %4.6 eklenerek artış yapılmasına karar verildi.

10:18 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
THY çalışanlarına ne kadar ek zam yapıldı?

THY çalışanlarına ne kadar ek zam yapıldı?

Türk Hava Yolları çalışanlarının maaşlarına 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere enflasyon farkının üzerine yüzde 4,6 daha zam yapıldı.

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, THY ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan iki yıllık 27. dönem toplu iş sözleşmesinin ücretler ve sosyal haklarına ilişkin maddelerinde yapılacak iyileştirici düzenlemelerde mutabakata varıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Buna göre 31 Aralık 2022 tarihindeki ücretlere, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2022 indeks sayısının Haziran 2022 indeks sayısına göre değişim oranına ilave olarak %4.60 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir."



Ehliyet ceza puanı nasıl sorgulanır?
Ehliyet ceza puanı nasıl sorgulanır?

Karayolları Trafik Kanununa göre araç sürücülerine trafikte suç sayılan bir fiili işlemeleri durumunda ceza olarak, yönetmelikle belirlenen miktarlarda ceza puanı verilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak." dedi. Bu açıklama sonrası sürücüler ceza puanlarını sorgulamaya başladı. Peki trafik ceza puanlarına nereden bakılır? Ceza puanı nasıl sorgulanır? El konulan ehliyet geri nasıl alınır? İşte tüm bunların detayları haberimizde.

#THY
#thy ek zam
#türk hava yolları maaşları
2 saat önce
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Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarına ek zam kararı
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