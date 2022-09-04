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THY sefer iptalleri! Türk Hava Yolları hangi ülkelere uçuş yapmıyor?

Dünyanın sayılı hava yolları şirketi arasında yer alan Türk Hava Yolları yeni rekorlara koşuyor. THY, 2022'nin ilk altı ayında 30,9 milyon yolcu taşıdı. Rusya’nın saldırısı sonrası Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasından sonra THY bazı yurt dışı seferleri durdurma kararı almıştı. Son dakika haberine göre, THY yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı. Peki THY durdurulan yurt dışı uçuşları hangileri, hangi ülkelere uçuşlar yapılamıyor? Türk Hava Yolları hangi seferleri durdurdu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THY durdurulan yurt dışı uçuşları hangileri? Türk Hava Yolları hangi seferleri durdurdu?
THY durdurulan uçak seferleri

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

Türk Hava Yolları hangi ülkelere uçuşları durdurdu?

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." bilgisine yer verildi.

THY ne kadar yolcu tadışıdı?

Türk Hava Yolları (THY), arz edilen kapasitesini 2019'un yüzde 17,2 üzerine çıkardığı haziran ayında 6,9 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 83,6 doluluk oranına ulaştı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin haziranda dış hat yolcu doluluk oranı yüzde 83,2, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,2 olarak gerçekleşti. Haziranda taşınan kargo ve posta hacmi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17,7 arttı ve 146 bin tona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, rakamlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıla ilişkin verileri de açıklayan THY, 2022'nin ilk altı ayında 30,9 milyon yolcu taşıdı.

THY'nin yolcu doluluk oranı ocak-haziran döneminde yüzde 75,6 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 74,7 olarak gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,6 olarak hesaplandı.

Arz edilen koltuk ocak-haziran döneminde 2019 yılında 88,8 milyar iken, bu yıl 90,6 milyar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde taşınan kargo ve posta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 819 bin ton olarak gerçekleşti.

Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 380 oldu.

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