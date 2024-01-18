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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

"THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal konut projesi başvuruları tamamlandı. Proje, gençlere %20, engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayırarak dikkat çekiyor. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hayata geçirilecek 12 bin 500 konutun inşa süreci başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri ise çekilecek kura ile belirlenecek. Konut sahibi olmak isteyenler, 7 bin 500 TL'den başlayan taksit, %20 peşinat ve 120 ay vade seçenekleriyle bu fırsattan yararlanabilecekler. Peki, THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

17:27 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
THY emlak konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
THY emlak konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

"THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? THY Emlak Konut kura sonuç takvimi duyuruldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal konut projesi başvuruları tamamlandı. Proje, gençlere %20, engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayırarak dikkat çekiyor. Peki, THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?


İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz günlerde inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolat, kaba inşaatı bitmiş bir binaya çıkarak 12 bin 500 konutluk projeyi yukarıdan takip etti.

MAYIS-HAZİRAN 2025 TARİHİNDE 3 BİN ADET TESLİM EDİLECEK!


Bolat, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin de bilgi verdi. Kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.


Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım."


1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2


2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet


3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km


4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak


5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

#THY
#thy emlak konut
#Emlak Konut
21 saat önce
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