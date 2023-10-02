Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları 2 Haziran'da tamamlandı. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. THY-Emlak Konut kura çekilişi Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş THY-Emlak Konut’un Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi Yenişehir Evleri isim listesi sorgulama ekranı haberimizde.

THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi Yenişehir Evleri kuraları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen edinilen bilgilere göre, kura çekimlerinin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yenişehir evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Emlak Konut Arnavutköy projesi, İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, kura sonuçlarına göre konut sahibi olacaklar. Ödeme planları daire tiplerine göre farklılık gösteriyor ve kişilere ödeme kolaylığı sağlıyor.

THY Emlak Konut Arnavutköy konutları ödeme planı

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. İşte örnek ödeme planları ve kura tarihleri hakkında bilgilendirme:

1+1 Daire Örnek Ödeme Planı:

Brüt: 58 m2 Vade: 120 ay Satış Fiyatı: 2.088.000 TL Peşinat (%20): 417.600 TL Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 7.500 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 12.500 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 20.000 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 24.000 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 34.500 TL 6-10. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 37.564 TL

2+1 Daire Örnek Ödeme Planı:

Brüt: 72 m2 Vade: 120 ay Satış Fiyatı: 2.592.000 TL Peşinat (%20): 518.400 TL Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 10.000 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 15.000 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 25.000 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 30.000 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 42.750 TL 6-10. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 46.322 TL

3+1 Daire Örnek Ödeme Planı:

Brüt: 102 m2 Vade: 120 ay Satış Fiyatı: 3.672.000 TL Peşinat (%20): 734.400 TL Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 15.000 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 20.000 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 30.000 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 42.200 TL Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 60.500 TL 6-10. Yıl Taksit Tutarı (Aylık): 68.455 TL







