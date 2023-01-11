THY iç hat indirimli bilet kampanyasında satışlar başladı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Eylül 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerinde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

THY iç hat indirimli bilet kampanyası şartları neler?

Kampanya 11 Ocak 2023 ve 12 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Eylül 2023 – 31 Ekim 2023 arasında olan biletler için geçerlidir.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerlidir. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.