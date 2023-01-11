THY iç hat indirimli bilet kampanyasında satışlar başladı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Eylül 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerinde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.
THY iç hat indirimli bilet kampanyası şartları neler?
Kampanya 11 Ocak 2023 ve 12 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Eylül 2023 – 31 Ekim 2023 arasında olan biletler için geçerlidir.
Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerlidir. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.
- Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.
- Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 399 TRY, ExtraFly ücret sınıfında 519 TRY, PrimeFly ücret sınıfında 549 TRY’dir.
- Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.
- Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahildir
- Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
- Kampanya kapsamında sunulan ücretler diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.
- Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
- Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, web sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.
- Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
- Kampanya kapsamında 94,868 adet koltuk arz edilecektir.