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Yazılım kaynaklı yaşanan global sorun nedeniyle THY 84 seferi iptal oldu! Hangi uçuşlar iptal edildi? İşte 19 Temmuz THY iptal olan seferler

Global düzeyde Microsoft Windows çöktü. Tüm dünya genelinde uçuş bilgi sistemleri, internet siteleri, sağlık ve hastane bilgi sistemleri erişimi kayboldu. Crowdstrike yazılım güncellemesi nedeniyle özellikle uçuş yoğunluğu ve sefer problemleri yaşanıyor. Son olarak (THY) Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan problemler nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi. Peki 19 Temmuz 2024 uçuşlar iptal edildi mi? THY hangi uçuşlar iptal etti? İşte 19 Temmuz THY iptal olan seferler...

15:01 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
THY iptal olan seferler
THY iptal olan seferler

Türk Hava Yolları, yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 84 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Peki, 19 Temmuz 2024 THY iptal olan uçak seferler hangileri?

THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Küresel çapta yaşanılan teknik aksaklıktan dolayı bazı seferler iptal edildi. İptal olan uçak seferlerini www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu adresinden kontrol edebilrsiniz.

THY'DEN SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

DÜNYA genelinde yazılım kaynaklı yaşanan problem nedeniyle birçok havayolu şirketinin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana geldi. Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferlerin iptal edileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY)Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BAKAN URALOĞLU: SİBER SALDIRI DEĞİL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'daki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında, uluslararası kaynaklı yaşanan internet bağlantı sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu bu durumun siber kaynaklı olmadığını belirtti.

SİSTEM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Uraloğlu, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik. Söz konusu kesintinin crowdstrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik.


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