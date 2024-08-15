Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk yaptığı açıklamada, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 73, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 725 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.