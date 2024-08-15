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THY uçak seferleri iptal mi? Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden açıklama geldi

THY, Japonya'da beklenen olumsuz hava koşulları ve tayfun nedeniyle yarın Haneda Havalimanı'na yapılması planlanan seferi iptal etti.

13:31 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:31 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
THY iptal edilen uçak seferleri
THY iptal edilen uçak seferleri

Türk Hava Yolları (THY), Japonya'da yaşanan olumsuz hava koşulları ve tayfun nedeniyle Haneda Havalimanı'na yapılması planlanan seferi iptal etti.

THY Japonya Haneda Havalimanı uçuş iptali ne zaman?

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Haneda meydanda (Tokyo) olumsuz hava koşulları nedeniyle (tayfun beklentisi) 16 Ağustos tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

#THY
#thy uçak seferleri
#Japonya
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