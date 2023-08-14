Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru olmak isteyen kadın adaylar için başvuruları aldı. Başvuru işlemleri 10 Ağustos tarihinde sona erdi. THY Kabin memuru olarak değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar 2 ay süren eğitimin ardından Türk Hava Yolları’nın içiş kadrosuna dahil edilecek. Türk Hava Yolları Kadın Kabin memuru alımı başvuru sonuçları için gözler THY kariyer sayfasına çevrildi. 2023 THY Kabin memuru başvuru sonuçları açıklandı mı? THY Kadın Kabin memuru başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY kabin memuru alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türk Hava Yolları, Kadın Kabin memuru başvuru işlemleri 10 Ağustos tarihinde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 4 gün geçerken THY personel alımı başvurularının değerlendirme işlemlerine Eylül ayı itibarıyla başlanacak. Başvuru ekranında yer alan bilgide “ Değerlendirme süreçlerine ise Eylül ayı itibarıyla başlanacak.” ifadeleri yer aldı.

THY Kabin memurları eğitime tabi tutulacak mı?

THY Kabin memuru alımlarında koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir. Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ve işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek; bu belgelerin onaylanması sonrasında ise adaylar eğitime yönlendirilecektir.

THY personel alımı başvuru şartları neler?

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

•Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.

THY kabin memuru çalışma ve mesai takvimi

Bir kabin memuru bazen aynı gün hem iç hem de dış hat uçuşu gerçekleştirebilirken bazen de ER (Extended Range) olarak tabir edilen okyanus aşırı uçuşlara giderek uzun süreli konaklama yapabilmektedirler. Türk Hava Yolları’nda görev yapan kabin ekipleri, göreve başladıkları günden itibaren hem iç hat hem de dış hat uçuşları yapmaktadır. Kabin memurlarının çalışma günleri gibi boş/tatil günleri de farklılık göstermekte ve aylık olarak yayınlanan programlarda uçuş görevleri ve tatil günleri kabin ekiplerine bildirilmektedir.

Havacılık sektörünün doğası gereği; düzensiz çalışma saatleri, seyahat edilen ülkelerdeki zaman farkları, resmi tatillerde ya da hafta sonu çalışmaları, göreve yeni başlayan kabin ekipleri için zaman zaman zorlayıcı olsa da Ortaklığımızın aylık program uygulamaları ve Bitkinlik Yönetimi gibi dersler sayesinde bu zorlukları yönetme konusunda gelişim sağlanmaktadır.







